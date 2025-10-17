Sueca impulsa iniciatives d’autoexploració mamària davant de les fallades en el sistema de detecció
La xarrada s’emmarca en la programació anual d’activitats amb perspectiva de gènere
La Regidoria d’Igualtat de l’Ajuntament de Sueca va organitzar una xarrada dirigida a la ciutadania sobre la importància de l’autoexploració mamària per a la detecció precoç de patologies, emmarcada en la programació anual d’activitats amb perspectiva de gènere. Estes xarrades aborden temes de salut, memòria, educació emocional o menopausa, entre altres.
La matrona Paula Martínez va explicar, pas a pas, com fer, amb seguretat, l’autoexploració mamària amb la finalitat que les assistents pogueren emportar-se este coneixement a casa. “Es tracta d’una tècnica senzilla, però que no totes les dones coneixen amb detall. La nostra obstinació és que aprenguen com fer-se l’autoexploració perquè puguen identificar qualsevol anomalia en una fase primerenca”, va assenyalar Martínez.
La iniciativa cobra especial importància en un moment en què es disparen alertes sobre fallades i demores en els programes de cribratge de càncer de mama a la Comunitat Valenciana i en altres regions.
La regidora d’Igualtat, Roser Viñoles, va assenyalar que l’objectiu és vincular la salut amb la igualtat: “Ens interessa arribar especialment a dones d’edat més avançada, que habitualment no participen amb tanta freqüència en accions de conscienciació amb enfocament de gènere”. L’assistència massiva va ser, segons Viñoles, una confirmació de l’interés social existent, i espera que este èxit de convocatòria es repetisca en pròximes edicions.
Valor local i mirada de futur
La iniciativa busca acostar la prevenció a la ciutadania. Les sessions presencials permeten aclarir dubtes, mostrar tècniques correctes i enfortir la consciència individual, encara que recorden que ni l’autoexploració substituïx els exàmens clínics, ni estos s’han de descuidar. Les dos pràctiques juntes multipliquen les possibilitats de detecció precoç.
L’Ajuntament ha informat que, durant les pròximes xarrades, es tractaran altres temes de salut amb enfocament de gènere, com la memòria o la menopausa, i que s’estendran a altres barris del municipi per a aconseguir una cobertura més àmplia.
