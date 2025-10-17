Torna EcoAltea: la fira de les alternatives reunirà més de huitanta artesans, artistes, emprenedors i ONG
Té lloc este cap de setmana en els jardins del Palau d’Altea i els seus tallers i conferències aborden la salut, l’agroecologia, la bioconstrucció, la consciència social, les economies solidàries o la sobirania alimentària
La fira EcoAltea, que se celebrarà el cap de setmana del 18 i 19 d’octubre en els jardins de Palau Altea (Altea, Alacant), organitzada per l’Associació EcoAltea amb el suport de l’Ajuntament d’Altea, oferirà, un any més, una programació molt completa, amb quasi un centenar d’activitats gratuïtes que inclouran xarrades, tallers per a adults i per a xiquets o música en directe. L’entrada, com sempre, serà lliure. I, de nou, un dels principals atractius d’EcoAltea serà el mercat alternatiu, un espai a on es reuniran huitanta artesans, artistes, productors, emprenedors i ONG que vendran les seues creacions amb cor: artesania en fusta, paper, metall, tèxtil, ceràmica o espart, cosmètica, salut i benestar, productes agroalimentaris i ecològics o llibres. Enguany també hi haurà un banc de llavors i un racó d’oportunitats, a més d’una gran oferta d’alternatives en alimentació sostenible i agricultura.
El dissabte 18, des de les 11 h del matí i fins a les 20 h, hi haurà una vintena de conferències sobre geobiologia, sobre el quefir d’aigua, l’equilibri hormonal de les dones, agricultura regenerativa i permacultura o flors de Bach i gestió emocional. Eixe mateix dia també hi haurà altres tants tallers de ceràmica creativa per a xiquets, ioga facial i automassatge, art per a adults, formatges vegans o sexualitat per a parelles conscients. Durant tot el dia, també hi haurà música en l’escenari amb Grupo Toix (pop-rock en valencià), la cantautora Eva Larragay o bany de gong i instruments ancestrals amb Chanan Shakti Kaur, i hi actuaran Ona Nua, Awita Clara (reggae, latin i rumba) o Jean Jas (funk, reggae ska i cúmbia).
En les conferències del diumenge 19 s’abordaran temes com la sexualitat durant la menopausa, la recuperació de l’aigua de pluja, l’emprenedoria sent terapeuta, els biofertilitzants o les plantes silvestres comestibles. I hi haurà tallers sobre tècnica vocal integrativa, cuina vegetal, tast d’oli biològic, radioestèsia o meditació. Quant a l’oferta musical, hi haurà espectacles de Ximena (versions rock) i de The Latin Experience (música llatina), així com un acte per la pau, “Tots som un. Tots som Palestina”, que inclourà la creació participativa d’un mandala orgànic; es cantarà Tinc un cant dins el cos i es ballaran diferents danses del món gràcies a Belén Martín, Alba Asensi i Andrea Mädjde.
EcoAltea, dins de la seua programació, tampoc s’oblida dels afectats de la dana que va colpejar, l’any passat, huitanta municipis valencians: es farà una talla en fusta en directe que es rifarà el diumenge a les 17:15 h, en l’escenari, per a recaptar fons que aniran destinats als damnificats. Les paperetes es poden adquirir en el lloc d’informació.
La fira de les alternatives
EcoAltea, també anomenada la Fira de les Alternatives, celebra enguany la seua XV edició. Organitzada per l’Associació EcoAltea amb el suport de l’Ajuntament d’Altea, fa possible la trobada entre projectes de tot Espanya, el diàleg entre productors i visitants o el fet de compartir entre col·lectius i empreses sobre salut, agroecologia, bioconstrucció, consciència social, economies solidàries, sobirania alimentària o educació a través d’un centenar de llocs d’artesania, alimentació i divulgació, així com una extensa programació gratuïta amb tallers pràctics, ponències i activitats per a tota la família. Tot això, en un ambient festiu i lúdic, amenitzat per espectacles i música.
