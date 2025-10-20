Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Denuncien la falta de cinc tècnics per al diagnòstic per imatge en l’àrea Xàtiva-Ontinyent

CCOO alerta que, sense el personal necessari especialitzat, “no poden fer-se les proves com el cribratge de mama, el TAC, ortopantomografies o, fins i tot, ecografies”

Accés al Servici d’Urgències de l’Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva

Accés al Servici d’Urgències de l’Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva / PERALES IBORRA

Lluis Cebriá

Ontinyent

La secció sindical de CCOO en el Departament de Salut Xàtiva-Ontinyent ha alertat de la “precària situació” que travessen els servicis de diagnòstic per imatge a conseqüència de la persistent falta de personal tècnic superior en imatge per al diagnòstic i medicina nuclear (TSID). Esta infradotació de recursos humans “posa en risc la qualitat assistencial i el correcte funcionament d’un servici essencial per a la ciutadania”, alerta el sindicat.

En el cas de l’Hospital Lluís Alcanyís de Xàtiva, encara que la gerència ha sol·licitat una ampliació de plantilla amb dos tècnics/tècniques addicionals, fins a la data, la Conselleria de Sanitat no ha proporcionat cap resposta formal ni s’ha informat al respecte els representants del personal. “La contractació d’este personal és fonamental per a atendre la població, a més d’assegurar la continuïtat i l’eficàcia del servici”, asseguren des de CCOO.

La situació en l’Hospital d’Ontinyent no és molt millor: la petició d’ampliació de plantilla s’eleva a quatre professionals. Fins al moment, Sanitat només ha confirmat l’assignació d’un únic tècnic, una mesura que CCOO considera “clarament insuficient”. Amb l’obertura imminent del nou Hospital d’Ontinyent, “esta situació serà encara més crítica, ja que, amb un sol recurs més, els TSID existents no podran assumir la totalitat de les tasques pròpies, la qual cosa minvarà la qualitat assistencial que es presta i farà augmentar les llistes d’espera”.

Ajustar-se a les necessitats

CCOO exigix a la Conselleria de Sanitat l’autorització immediata de l’ampliació de plantilla, ajustant-se a les necessitats reals detectades: dos tècnics per a Xàtiva i quatre per a Ontinyent. Esta mesura és crucial per a garantir la cobertura de tots els torns, la gestió adequada dels equips i que no s’incremente exponencialment la demora en cribratge de mama, el TAC, ortopantomografies o, fins i tot, ecografies, entre altres proves diagnòstiques.

Des de la Federació de Sanitat i Sectors Sociosanitaris de CCOO del PV insistixen que “no es poden sostindre servicis tan importants amb improvisacions”. “Urgix incorporar el personal tècnic necessari per a garantir una atenció de qualitat i protegir la salut pública”, afegix el sindicat.

