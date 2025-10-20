Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Gata de Gorgos aposta per la millora de la xarxa d’aigua potable

L’empresa Mediterráneo y Asfaltos, SA s’encarregarà de l’obra de condicionament en el carrer de la Bassa

El projecte està pensat per a estar acabat en nou mesos

El projecte està pensat per a estar acabat en nou mesos / Ajuntament de Gata de Gorgos

Mapi Casabán

Gata de Gorgos

L’Ajuntament de Gata de Gorgos ha firmat l’acte de replantejament de l’obra de condicionament de la xarxa d’aigua potable del carrer de la Bassa. Esta obra la durà a terme l’empresa Mediterráneo y Asfaltos, SA en un termini de nou mesos.

Calle La Balsa

Carrer de la Bassa / Ajuntament de Gata de Gorgos

Treballs per a la millora de xarxa d’aigües

Esta setmana s’iniciaran els primers treballs preparatius per a poder començar amb les obres. Este projecte s’executarà en el carrer de la Bassa i el tram de Duquessa d’Almodóvar des del carrer Hostal fins a la plaça de l’Església i arreplega la renovació completa de la xarxa d’aigua potable i d’aigües residuals, la construcció d’una xarxa d’evacuació d’aigües pluvials, amb reixetes en l’eix dels vials i col·lector.

A més, també es produirà la construcció de xarxes subterrànies per al futur allotjament de l’enllumenat públic i altres servicis i urbanització dels vials amb plataforma única seguint els criteris d’acabat que s’estan seguint en les intervencions dels vials del nucli històric.

