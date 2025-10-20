Un homenatge col·lectiu a Paiporta pel primer aniversari de la dana
L’Ajuntament oferirà actes, concerts i reconeixements durant tota la setmana que ve, quan es complix un any de la tragèdia
L’Ajuntament de Paiporta ha organitzat una programació especial per a recordar el primer aniversari de la devastadora dana que va tindre lloc el 29 d’octubre de 2024 amb un conjunt d’actes que reivindiquen la fortalesa del poble i reten homenatge a les víctimes, a la ciutadania i als qui van treballar sense descans durant l’emergència.
La programació commemorativa s’estendrà durant dos setmanes i inclourà exposicions, concerts, testimoniatges veïnals i actes d’homenatge a la ciutadania i a les persones que van treballar incansablement durant l’emergència.
El dijous 24 d’octubre, a les 19 hores, s’inaugurarà, en el Museu de la Rajoleria, l’exposició fotogràfica “La dana a Paiporta”, que reunix una selecció d’imatges que mostren tant l’impacte de les inundacions com la capacitat de resposta i resiliència de la població en els mesos posteriors.
El dissabte 25 d’octubre, a les 20 hores, en la plaça Cervantes, tindrà lloc un concert extraordinari en homenatge a les víctimes, en el qual la Banda Primitiva i la Unió Musical de Paiporta uniran les seues formacions. Durant el concert s’estrenarà l’obra El ressorgiment d’un poble, composta pel músic paiportí Eduardo Betes.
El dilluns 27 d’octubre, el Museu de la Rajoleria acollirà una sessió de testimoniatges de veïns i veïnes que van viure la dana i que també van ser testimonis de la històrica riuada de 1957, oferint una perspectiva humana i emotiva sobre l’impacte de les emergències que ha viscut Paiporta al llarg de la seua història. A continuació hi haurà una actuació musical a piano.
Finalment, el 2 de novembre se celebrarà l’acte institucional de reconeixements i homenatges a la ciutadania, voluntariat i diferents servicis d’emergència que van treballar sense descans durant la crisi. Serà un moment de gratitud col·lectiva i de reivindicació de l’esforç comunitari.
Mantindre viva la memòria col·lectiva
L’alcalde de Paiporta, Vicent Císcar, ha destacat que “este aniversari és un moment per a recordar les víctimes amb respecte i per a retre homenatge a totes les persones que, amb el seu treball i solidaritat, van ajudar a alçar el poble en els moments més difícils. La dana va marcar la nostra història recent i volem mantindre viva la memòria col·lectiva”.
Per la seua banda, la regidora de Cultura, Esther Torrijos, ha subratllat que “la cultura té un paper fonamental en la construcció de la memòria comuna. Per això hem preparat un programa que combina el record amb l’expressió artística i la participació ciutadana. Volem que estos actes servisquen també per a mirar cap avant, amb orgull de poble”.
Vigília en record de les víctimes i dol oficial
Coincidint amb la data de la dana, el dimecres 29 d’octubre, a les 19 hores, se celebrarà una vigília en memòria de les víctimes en l’esplanada de l’ajuntament. L’acte inclourà tres minuts de silenci, la lectura d’un text, la interpretació d’un quartet de corda a càrrec de la Unió Musical i la col·locació de ciris com a símbol de dol i respecte.
A més, el consistori ha decretat tres dies de dol oficial, els dies 28, 29 i 30 d’octubre, durant els quals les banderes onejaran a mitja asta en tots els edificis municipals.
