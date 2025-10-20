VCF | Hui, partit
La lliga del València entra en territori per a adults
Els jugadors de Corberán estan obligats a donar mostres de maduresa a Mendizorrotza – Urgix imposar-se a l’Alabés abans de la dura sèrie contra Vila-real, Madrid i Betis
Pascu Calabuig
En un context de debilitat provocat per la pitjor gestió en la història del club, amb una inversió mínima i un objectiu clar per definir des de dalt, els futbolistes del València han de fer el pas al capdavant que l’entrenador requerix. La Lliga s’ha posat seriosa i les hostilitats comencen a deixar senyals. Els jugadors de Carlos Corberán tanquen, esta nit, la novena jornada contra l’Alabés (21:00 hores, Mendizorrotza) amb una renda de només dos punts sobre les posicions de descens, eixes mateixes que el passat curs van amargar l’existència als valencianistes al llarg de 24 jornades.
En una roda de premsa controvertida, el CEO de Futbol, Ron Gourlay, va dir que el València “necessita hòmens, no xiquets”. Tot i que en una resposta posterior va voler matisar el que havia dit, l’escocés va enviar un missatge als futbolistes després d’un trist inici de curs, agreujat amb un punt de nou possibles contra Espanyol (2-2) i els cuers en el moment d’enfrontar-se a ells, Reial Oviedo (1-2) i Girona (2-1). En les seues compareixences abans i després dels partits, l’entrenador, Carlos Corberán, ha al·ludit recurrentment a la urgència de millores en l’actitud competitiva de l’equip.
En la prèvia d’este Alabés-València, Corberán va demanar un “pas avant” als jugadors, un missatge que també ressona de portes endins. Amb les deficiències que genera la gestió en el club, el valencianisme necessita la maduresa dels seus futbolistes en un moment en què les coses poden complicar-se. “És moment de demostrar, competir i donar el millor de nosaltres mateixos”, va afirmar el tècnic. En cas contrari, els fantasmes de la Segona Divisió podrien tornar a aparéixer, com va succeir en les campanyes 22/23 i 24/25.
Després de les jornades inicials, la competició entra en una fase en la qual les distraccions es pagarien encara més cares. El Mallorca va guanyar per sorpresa a Sevilla, i, este diumenge, Celta i Reial Societat s’han repartit els punts a Balaídos. Per això, abans del partit a Vitòria, només hi ha quatre equips amb menys punts que els huit del València, els gallecs, amb set, i els tres en descens, amb sis: Reial, Oviedo i Girona. La classificació s’estretix i, perquè els futbolistes blanc-i-negres siguen capaços d’escapar del bucle d’altres anys, el seu entrenador reclama el màxim compromís.
El canvi, la reacció o el ressorgiment, com vulga dir-se, no pot ajornar-se més enllà de Mendizorrotza. Després arribarà un “Tourmalet” de tres partits complicats i perillosos amb equips que, en esta Lliga partida en dos, s’han quedat en el costat dels poderosos: Vila-real, Reial Madrid i Betis. Eixe costat del qual ha caigut el València per obra i desgràcia de l’administració Meriton.
La serietat que demana Corberán consistix a augmentar contra l’Alabés, especialista en estes arts, la concentració i l’eficàcia defensiva davant d’accions a pilota parada i pilotes penjades a l’àrea. Són quatre els gols que, d’esta manera, han condemnat el València en eixa sèrie negativa de duels amb Espanyol, Oviedo i Girona. També, pel compromís de fer que els bons moments en els partits tinguen més continuïtat. “Hem de tindre maduresa competitiva, saber patir”, ho anomena Corberán.
Als problemes esportius, s’agreguen els físics: les lesions. Contra l’Alabés, rival amb tres punts més que el València, hi haurà baixes importants. El central Diakhaby, el lateral dret Foulquier, el migcampista suís Ugrinic i l’extrem Ramazani. En el lateral destre, l’entrenador es veu obligat a tornar a apostar per la titularitat d’un Thierry Rendall que a Girona va evidenciar que, després de quasi un any lesionat, es troba mancat de ritme competitiu. Per al centre de la saga, al costat de Tárrega, el previsible és que torne Copete.
Mentrestant, en el bàndol babazorro, les notícies mèdiques són molt més positives. Eduardo Coudet compta amb tots els seus jugadors disponibles, a excepció de Facundo Garcés, que continua sancionat per la FIFA. L’atac, amb una parella formada per Lucas Boyé i el valencià Toni Martínez, causa respecte. Encara més, amb l’auxili en els costats de Carlos Vicente i el “guerrer” central Nahuel Tenaglia.
El València no guanya des de fa huit anys a Vitòria, contra un Alabés que va recuperar la seua empremta contra l’Elx i s’ha convertit en un dels equips menys golejats del campionat. Hugo Duro, que busca el seu gol 40 com a valencianista en 150 partits, i Arnaut Danjuma són les principals armar per a trencar amb esta ratxa negativa en terres alabeses i començar a mirar més cap amunt que cap avall.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Gossa Sorda canvia Pego per Picassent
- Mapa interactiu: quins són els municipis a on més ha plogut
- Llíria dedica un mural a Margarida Borràs, dona trans executada a València en 1460
- L’entrevista del president en À Punt: un 1,7 % i 21.500 espectadors
- L’AVL es revolta contra el “terraplanisme lingüístic” del Consell
- La dana Alice destrossa plantacions de caquis i arròs
- Avís roig per pluges a la Safor i a la Ribera
- Els bombers rescaten una dona després de la solsida d’un edifici a Massarrojos