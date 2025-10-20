Sanitat
La ministra de Sanitat demana a les comunitats autònomes les dades de cribratge de càncer de mama: “Han deixat desprotegides les dones”
Mónica García assenyala, en la seua visita a València, que vol fer una “avaluació conjunta” després de les “més de 90.000 dones” que no han sigut cridades a mamografies a la Comunitat Valenciana i “l’escàndol de la Junta d’Andalusia”
La ministra de Sanitat, Mónica García, vol saber quines són les dades dels programes de cribratge de prevenció del càncer de mama en les diferents comunitats autònomes per a “fer una valoració conjunta” després de les “més de 90.000 dones que no han sigut cridades a mamografies” a la Comunitat Valenciana, segons han denunciat els grups de l’oposició (PSPV i Compromís), i “l’escàndol” del que ha ocorregut a Andalusia. Així ho ha manifestat a València, a on assistix a una conferència internacional sobre la grip, després de destacar que són indicadors de taxes d’incidència o de mortalitat que estan “molt ben detallats” i que “les comunitats haurien de tindre” per a remetre’ls al Ministeri.
García ha afirmat que li preocupa “clarament” la situació dels cribratges de càncer de mama a la Comunitat Valenciana i que ha demanat tindre accés a totes les dades sobre estos programes per a poder fer una “avaluació conjunta” a Espanya. De fet, la ministra ha recordat que ja va demanar informació a totes les comunitats autònomes després dels problemes en els protocols detectats a Andalusia. En el cas de la Comunitat, s’ha preguntat “què ha passat” i “per què eixes 90.000 dones no estan convidades” al programa de cribratge de càncer de mama.
Un atac “a la línia de flotació” del sistema públic
“Si hi ha una comunitat que ha deixat 90.000 dones, com sembla que ha pogut passar ací a la Comunitat Valenciana, fora d’este programa, estàs deixant 90.000 dones fora de la possibilitat de protegir la seua salut a temps perquè no tinga més complicacions, perquè no tinga tractaments més agressius i perquè no tinga desenllaços que òbviament són més greus i són pitjors”, ha advertit.
García ha defés que els programes de cribratge són “la pedra angular del nostre sistema de flotació” i que “només i exclusivament els fa la sanitat pública”. “Només aquells que menyspreen o que descapitalitzen la sanitat pública es troben amb problemes en tres programes que són molt concrets: el de cèrvix, el de mama i el de còlon”, ha assenyalat. García ha denunciat, a més, que eixos retards i fallades de protocol impliquen “atacar la línia de flotació del sistema públic”. “Tots aquells governs que no han confiat o que no confien en la seua sanitat pública són els que al final desprotegixen, en este cas, les dones”, ha afegit.
