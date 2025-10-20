Govern
Pedro Sánchez demanarà a la UE que no es canvie l’hora: “Fer-ho dos vegades a l’any ja no té sentit”
“A penes ajuda a estalviar energia i té un impacte negatiu en la salut i en la vida de la gent”, afirma el president en un vídeo publicat en el seu compte d’X
Víctor Vargas Llamas
Esta matinada del 25 al 26 d’octubre és la data triada per a dir adeu a l’horari d’estiu i instaurar el d’hivern a Espanya. El conegut canvi en el rellotge pel qual a les 03:00 hores seran les 02:00 hores. Un procediment que va instaurar-se en este país en 1940, però que pot tindre les hores comptades, segons es desprén de les declaracions del president del Govern, Pedro Sánchez, en les quals ha qüestionat la idoneïtat de mantindre esta mesura i ha anunciat que proposarà a la Unió Europea acabar definitivament amb el canvi d’hora a Europa.
Ho ha fet en el seu compte d’X, a on ha subratllat que “canviar l’hora dos vegades a l’any ja no té sentit”, i ha apel·lat a l’escàs impacte que té energèticament i en la vida de les persones.
“A penes ajuda a estalviar energia i té un impacte negatiu en la salut i en la vida de la gent. Per això, hui, el Govern d’Espanya proposarà a la UE acabar amb el canvi d’hora estacional en el Consell d’Energia i demanarà que es pose en marxa el mecanisme de revisió competent”, ha dit el dirigent.
Sánchez ha anunciat que, este dilluns, el Govern d’Espanya proposarà en el Consell Europeu que es faça valdre una votació del Parlament Europeu de fa sis anys en la qual es va optar per acabar amb el canvi horari perquè es deixe eixa pràctica en 2026, i que es pose en marxa el mecanisme de revisió competent en el Consell d’Energia.
Des de Moncoa se subratlla que la ciència confirma que no hi ha estalvi real d’energia, així com que dos de cada tres espanyols estan a favor d’acabar amb el canvi d’hora. “És una qüestió de sentit comú, benestar i coherència amb l’evidència científica, per la qual cosa Europa ha d’escoltar la seua ciutadania i actuar amb agilitat. Volem una Unió Europea més moderna, que pense en la vida quotidiana de les persones”, es destaca. “És hora de sincronitzar Europa amb la gent, no amb el rellotge”, es proclama des de l’executiu central.
Reobrir el debat
“Què és la política útil? Bé, doncs la que escolta els ciutadans i també la ciència i els porta a la seua legislació”, ha conclòs el president en el seu missatge.
Una afirmació que reobri el debat sobre el sentit o no de mantindre una decisió que es remunta a 1940, moment des del qual la zona horària es va canviar a l’hora d’Europa central (CET), de manera que Espanya no utilitza el fus horari que li correspon geogràficament.
Suscríbete para seguir leyendo
- La Gossa Sorda canvia Pego per Picassent
- Mapa interactiu: quins són els municipis a on més ha plogut
- Llíria dedica un mural a Margarida Borràs, dona trans executada a València en 1460
- L’entrevista del president en À Punt: un 1,7 % i 21.500 espectadors
- L’AVL es revolta contra el “terraplanisme lingüístic” del Consell
- Avís roig per pluges a la Safor i a la Ribera
- La dana Alice destrossa plantacions de caquis i arròs
- Els bombers rescaten una dona després de la solsida d’un edifici a Massarrojos