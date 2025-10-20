Educació
S’obri el termini per a demanar les ajudes de 500 i 600 € a alumnes afectats per la dana
Les subvencions són per a l’adquisició de material escolar i seran acumulables per fill
S’espera arribar a 200.000 estudiants d’Infantil, Primària i Secundària, a més de 5.000 universitaris
Ja es poden sol·licitar les ajudes per a l’alumnat afectat per la dana a València el passat 29 d’octubre de 2024. La Generalitat Valenciana ha obert el termini este dilluns a les 09:00 hores per a sol·licitar estes ajudes directes que consistiran en 500 euros per a alumnes de col·legis i IES i 600 euros per a estudiants universitaris. També inclou un paquet per a famílies acollidores.
En total, el Govern valencià ha destinat 108 milions en subvencions que arribaran als estudiants de centres escolars i universitaris afectats per la riuada. Per a demanar les ajudes és necessari entrar en la web de Conselleria d’Educació.
Les sol·licituds hauran de presentar-se de manera telemàtica pel portal de la Conselleria d’Educació, encara que els centres escolars podran ajudar les famílies que no disposen dels mitjans o els coneixements per a demanar l’ajuda. Les ajudes aniran des d’Educació Infantil de segon cicle (3 a 6 anys) fins a universitaris o estudiants d’ensenyances artístiques. La web de Conselleria disposa fins i tot d’un tutorial per a fer la sol·licitud.
500 euros per a famílies amb fills en edat escolar
La primera partida, destinada a famílies amb fills i filles en edat escolar, comptarà amb una dotació de 100.558.500 euros, i consistirà en la concessió d’“una ajuda única de 500 euros per alumne o alumna que les famílies rebran directament en el seu compte bancari sense desplaçar-se, sense cues, ni esperes” per a l’adquisició de material escolar, llibres i útils educatius. La subvenció serà acumulable per fills, de manera que una família amb tres fills pot percebre 1.500 euros.
El cap del Consell ha ressaltat que esta línia beneficiarà prop de 200.000 alumnes i estarà destinada a estudiants matriculats en ensenyances reglades no universitàries (públiques, privades o concertades) en municipis afectats per la dana del 29 d’octubre de 2024. S’inclouen el segon cicle d’Infantil (de 3 a 6 anys), Primària, Educació Secundària Obligatòria, Batxillerat, Formació Professional, Educació Especial, a més d’ensenyances d’idiomes i arts i esports, entre d’altres.
El cap de l’executiu autonòmic ha indicat que el termini de sol·licitud “s’obrirà el pròxim 20 d’octubre i es podrà realitzar de manera telemàtica de manera senzilla fins al 19 de novembre”, a través de la web de la Conselleria d’Educació, amb acompanyament presencial en els centres escolars per a aquelles famílies que ho necessiten.
600 euros per a estudiantat universitari i artístic
El cap del Consell ha anunciat que per a l’estudiantat universitari i d’ensenyances artístiques superiors es posarà en marxa pròximament “una ajuda directa de 600 euros per estudiant matriculat en universitats públiques o privades i centres artístics superiors” (curs 2024-2025) amb residència en municipis afectats de la província de València en les inundacions del passat 29 d’octubre. Seran també “ajudes ràpides, automàtiques i sense traves”, ha agregat el president, amb l’objectiu de beneficiar 5.000 estudiants.
Esta línia d’ajudes estarà dotada amb 3 milions d’euros de fons propis de la Generalitat i el termini de sol·licitud serà de 15 dies hàbils (a partir de la publicació del decret en el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana), i es realitzarà de manera telemàtica des del portal de la Conselleria d’Universitats de la Generalitat “amb un procés àgil, sense justificacions prèvies, i amb criteris socials que garantixen que arriben primer als qui més ho necessiten”, ha afegit Mazón.
Ajudes a famílies acollidores de fins a 6.000 euros
El cap del Consell ha detallat que la tercera línia d’ajudes va dirigida a famílies acollidores, “que representen la cara més solidària i generosa de la Comunitat Valenciana i que han complit la seua labor acollint menors tutelats o sota guarda de la Generalitat, sense deixar de cuidar-los ni un sol dia, encara que la seua pròpia casa estiguera afectada”.
En concret, es concedirà un màxim de 6.000 euros per a este col·lectiu, amb ajudes que van dels 3.000 euros per a una família que tinga un menor en acolliment, 4.000 euros en el cas de dos menors, 5.000 euros per als que en tinguen tres i 6.000 euros per a les famílies que acullen quatre o més menors.
