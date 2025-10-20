València clausura més de 1.000 apartaments turístics il·legals en any i mig
València va decretar, el maig de 2024, una moratòria d’apartaments turístics en tota la ciutat (que continua vigent) i va posar en marxa un pla de control d’apartaments il·legals amb inspeccions contínues en tots els barris de la ciutat, amb especial incidència en aquells amb més demanda turística
Cinc grups d’inspectors de la Regidoria d’Urbanisme i set grups de Policia Local continuen rastrejant la ciutat per a detectar l’activitat dels apartaments turístics il·legals
En l’últim any i mig, a conseqüència de la labor inspectora de les àrees d’Urbanisme i Policia local, s’ha produït la clausura de més de 1.000 apartaments il·legals. A més, l’actual corporació municipal va impulsar una moratòria en la concessió de llicències de vivendes d’ús turístic en tots els districtes de la ciutat mentres s’aprova una nova normativa reguladora (amb quatre controls/cadenats) que serà la més restrictiva d’Espanya. “Estem combatent el problema social que generen els apartaments turístics il·legals amb accions i determinació i elaborant una normativa que, des de la seguretat jurídica, pose fre a la proliferació d’estos apartaments”, afirma el regidor d’Urbanisme i Vivenda, Juan Giner.
A més, ha recordat que, “enfront de la paràlisi dels governs d’esquerra durant huit anys, hem posat en marxa cinc grups d’inspectors d’Obres i Llicències d’Urbanisme i set grups de Policia Local perquè rastregen per tota la ciutat l’activitat d’apartaments turístics il·legals”. La clausura d’apartaments turístics il·legals respon al “treball intens” dels cinc grups d’inspectors d’Obres i Llicències d’Urbanisme i dels set grups de Policia Local, un per cada districte policial, que s’encarreguen de rastrejar la ciutat per a detectar l’activitat d’apartaments turístics il·legals.
Les actes-denúncia augmenten un 738 %
La Divisió Territorial de la Policia Local de València, que coordina les set comissaries de proximitat de la ciutat, ha estés més de 800 actes-denúncia d’inspecció a pisos turístics. La majoria d’estes denúncies s’interposen “per no tindre el títol habilitant per a exercir esta activitat”. En este últim any i mig, els agents han estés més de 700 denúncies, enfront de les 84 que es van posar l’any 2023 o les 73 de l’any 2022.
Des de la Divisió Territorial Operativa de la Policia Local, en coordinació amb el Servici de Llicències Urbanístiques de l’Ajuntament, s’ha elaborat un protocol d’actuació per a totes les unitats policials. Una vegada hi ha una reclamació, s’acudix al lloc i s’agafen les dades dels ocupants de la vivenda i s’identifica la plataforma des de la qual s’ha fet la reserva. Si es comprova que la vivenda no està legalitzada, es redacta una acta-denúncia i, per mitjà de l’IBI, es localitza el titular propietari d’esta.
D’altra banda, cal recordar que la proliferació d’apartaments turístics es va iniciar l’any 2015 amb l’arribada al govern municipal de Ribó i PSOE; des de llavors, i fins a 2023, es van inscriure més de 4.500 apartaments. A més, amb la peculiaritat que eixe mateix govern d’esquerres va aprovar, l’any 2018, un canvi del planejament urbanístic per a permetre que en els baixos comercials s’obriren apartaments turístics. Fins llavors estava prohibit destinar a vivendes baixos comercials de la ciutat.
