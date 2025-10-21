Algemesí salva més de 200.000 fotografies afectades per la riuada
El Museu Valencià de la Festa acull, divendres que ve, una exposició en la qual es mostren algunes d’estes imatges
El Museu Valencià de la Festa d’Algemesí es convertix, des d’este divendres i fins al 18 de gener, en un àlbum de records familiars en el qual els damnificats per la catastròfica dana del passat 29 d’octubre són els autèntics protagonistes.
El museu acull l’exposició “Andana. Llocs de memòries”, en la qual no només es mostren algunes d’estes imatges recuperades, sinó que també es ret homenatge al voluntariat que, durant l’últim any, ha treballat de manera incansable a atendre la ciutadania i a rescatar el patrimoni cultural i domèstic de les comarques.
El projecte “Salvem les fotos”, impulsat per la Universitat de València amb l’objectiu de recuperar la memòria fotogràfica danyada pel fang i l’aigua, ha rescatat més de 200.000 imatges a Algemesí durant estos mesos. El Centre d’Art Contemporani l’ESART es va convertir en un laboratori improvisat, en el qual els afectats portaven els seus àlbums, que posteriorment eren tractats per un equip d’especialistes. Per a molts dels afectats, les fotos no només eren un simple paper amb una estampa impresa, sinó una part de la seua vida que la riuada els havia arrancat.
Gran part d’estes imatges s’exposaran en la mostra que acollirà el museu a partir d’este divendres amb motiu de la commemoració del primer aniversari. L’exposició, que ja va estar en el Centre del Carme, arriba a Algemesí, epicentre de la catàstrofe a la Ribera, com a reconeixement a totes les persones i entitats que encara participen en la recuperació.
Homenatge
“Andana. Llocs de memòries” convida els assistents a fer un recorregut a través de diversos itineraris, en els quals es ret homenatge al voluntariat que va acudir a la zona afectada després de la inundació. Amb el títol “Sou el millor”, mostra estos catorze retrats seleccionats.
La mostra també acull “Patrimoni enfangat”, a on els visitants coneixeran algunes de les fotografies i els àlbums familiars que mostren les petjades del fang, arreplegats en els laboratoris habilitats a Torrent, Alfafar, Algemesí, Utiel, Burjassot i Alaquàs.
