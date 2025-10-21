Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Investigació parlamentària

El Congrés cita Mazón el 17 de novembre en la comissió de la dana

Les compareixences començaran la primera setmana del mes que ve, amb 13 víctimes

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, en una imatge d’arxiu

El president de la Generalitat, Carlos Mazón, en una imatge d’arxiu / Rober Solsona - Europa Press

Miguel Ángel Rodríguez

Miguel Ángel Rodríguez

Madrid

Carlos Mazón haurà d’acudir al Congrés dels Diputats el pròxim 17 de novembre, a les 10:30 hores, per a comparéixer en la comissió d’investigació sobre la dana. El president de la Generalitat ho farà després que 13 víctimes de la riuada hagen passat per la cambra baixa per a explicar el que van viure aquell dia.

En la seua primera reunió des que es va aprovar la comissió en març, el PSOE i Sumar han aconseguit el suport de tots els seus socis parlamentaris per a aprovar un pla de treball que es dividix en dos fases. La primera etapa estarà centrada en la investigació del que va ocórrer el 29 d’octubre de l’any passat, quan la dana va arrasar gran part de València i va cobrar-se la vida de 229 persones. Per a això, les primeres a comparéixer seran 13 víctimes. La primera d’elles, com han acordat hui, acudirà a la cambra baixa el pròxim 3 de novembre.

Després serà el torn del president de la Generalitat, Carlos Mazón; de l’exconsellera de Justícia i Interior, Salomé Pradas; de l’excap de gabinet d’esta, Silvia Soriano; de la periodista amb la qual va dinar Mazón el dia de la dana, Maribel Vilaplana; i del president del PP, Alberto Núñez Feijóo. En el llistat de 100 compareixents que s’ha aprovat este dimarts per a esta fase també hi ha mitja desena de consellers de la Generalitat, així com tècnics, treballadors de la Generalitat, del servici d’emergències 112 o de la Policia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents