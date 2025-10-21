Investigació parlamentària
El Congrés cita Mazón el 17 de novembre en la comissió de la dana
Les compareixences començaran la primera setmana del mes que ve, amb 13 víctimes
Carlos Mazón haurà d’acudir al Congrés dels Diputats el pròxim 17 de novembre, a les 10:30 hores, per a comparéixer en la comissió d’investigació sobre la dana. El president de la Generalitat ho farà després que 13 víctimes de la riuada hagen passat per la cambra baixa per a explicar el que van viure aquell dia.
En la seua primera reunió des que es va aprovar la comissió en març, el PSOE i Sumar han aconseguit el suport de tots els seus socis parlamentaris per a aprovar un pla de treball que es dividix en dos fases. La primera etapa estarà centrada en la investigació del que va ocórrer el 29 d’octubre de l’any passat, quan la dana va arrasar gran part de València i va cobrar-se la vida de 229 persones. Per a això, les primeres a comparéixer seran 13 víctimes. La primera d’elles, com han acordat hui, acudirà a la cambra baixa el pròxim 3 de novembre.
Després serà el torn del president de la Generalitat, Carlos Mazón; de l’exconsellera de Justícia i Interior, Salomé Pradas; de l’excap de gabinet d’esta, Silvia Soriano; de la periodista amb la qual va dinar Mazón el dia de la dana, Maribel Vilaplana; i del president del PP, Alberto Núñez Feijóo. En el llistat de 100 compareixents que s’ha aprovat este dimarts per a esta fase també hi ha mitja desena de consellers de la Generalitat, així com tècnics, treballadors de la Generalitat, del servici d’emergències 112 o de la Policia.
Suscríbete para seguir leyendo
- Premi Reina Sofia de Composició: “Si no fora per la banda del meu poble, no estaria ací”
- La Gossa Sorda canvia Pego per Picassent
- Llíria dedica un mural a Margarida Borràs, dona trans executada a València en 1460
- L’AVL es revolta contra el “terraplanisme lingüístic” del Consell
- S’obri el termini per a demanar les ajudes de 500 i 600 € a alumnes afectats per la dana
- Els bombers rescaten una dona després de la solsida d’un edifici a Massarrojos
- Enrique i M. Ángeles Fayos, gestors d’emocions des del Teatre Olympia
- Una delegació de BYD visita València en plena busca de sòl per a la seua megafactoria espanyola