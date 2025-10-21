Els organitzadors de les marxes contra Mazón demanen el suport del carrer: “La reivindicació també és memòria”
La manifestació per a exigir la dimissió del president un any després del 29-O convocada este dissabte partirà de la plaça de Sant Agustí a les 18:00 hores i finalitzarà en la plaça de la Mare de Déu
Les més de 200 entitats cíviques, socials i sindicals que organitzen les manifestacions per a exigir la dimissió del president Carlos Mazón per la seua gestió de la dana del passat 29 d’octubre han cridat, este dimarts, a la mobilització del poble valencià perquè la protesta convocada per a este dissabte 25 d’octubre, la dotzena i que coincidix amb l’aniversari de la tragèdia, siga massiva i el crit “Mazón dimissió” “se senta en tot el món”.
Així ho ha demanat la portaveu de l’Associació de Víctimes de la DANA 29 d’Octubre, Mariló Gradolí, que ha remarcat que, un any després, “encara ningú” del Govern valencià “ha assumit responsabilitats”. Gradolí ha interpel·lat la societat valenciana perquè “acompanye” les associacions de víctimes i altres col·lectius que participen en la protesta.
“Demanem a tot el poble valencià que ens acompanye a dir ben fort que Mazón no pot seguir de president. Convidem tota la societat a acompanyar-nos, perquè la reivindicació també és memòria per als morts, i que el crit de ‘Mazón dimissió’ se senta en tot el món”.
La portaveu de l’associació ha destacat que no és una manifestació més per eixa efemèride que es complirà el 29 d’octubre i que obri molts records. “Volem que siga per a recordar les víctimes i també les negligències de Mazón i el seu Consell, que fa un any que estan mentint i enganyant”, ha criticat. En eixa línia, Toni Valero, portaveu dels comités locals d’emergència i reconstrucció, ha assenyalat que les víctimes “exigixen la dimissió de Mazón per a poder passar el dol”.
Horari i recorregut
La marxa, que s’ha convocat per a este dissabte 25 d’octubre, partirà des de la plaça de Sant Agustí de València a les 18:00 hores. Recorrerà els carrers Xàtiva, Colón, Palau de la Justícia, Alfons el Magnànim, la Pau, la plaça de la Reina, Brodadors i Micalet.
Així mateix, eixe mateix dia, al matí, l’Associació de Víctimes de la DANA 29 d’Octubre ha organitzat un acte d’homenatge a les víctimes en el teatre Olympia en el qual han col·laborat altres col·lectius, ha assenyalat Gradolí.
El dia 29 d’octubre, quan es complisca l’any de la tragèdia, també hi haurà actes convocats per alguns col·lectius malgrat coincidir amb el funeral d’estat. Al matí, Acord Social Valencià ha convocat una concentració en la plaça de la Mare de Déu també en record a les víctimes.
A la vesprada, hi haurà dos marxes en la zona zero. Una eixirà des de Sedaví a les 19:00 hores i una segona columna des d’Albal a les 18:00 h. Confluiran a Benetússer. Segons els organitzadors, serà un recorregut “silenciós” en el qual es portaran palmes i torxes, de nou, per a homenatjar les persones que van perdre la vida, així com els voluntaris que van col·laborar en les tasques de neteja.
Gradolí, per la seua banda, ha assenyalat que eixa vesprada estarà “acompanyant” les víctimes en el funeral d’estat. Un dia que, ha insistit, serà “molt difícil” per l’assistència de Mazón, a qui algunes víctimes han deixat clar que no volen que acudisca.
Preguntada sobre què li dirà a Mazón si coincidix amb ell en l’acte, Gradolí ha evitat concretar i s’ha limitat a assenyalar: “Esperem no veure’l”.
