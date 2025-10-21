Tribunals
La jutgessa demana a la Diputació de València una còpia de les telefonades de quatre usuaris de teleassistència que van morir en la dana
Les famílies de les persones mortes a Picanya i Alfafar, que han comparegut davant de la jutgessa, han donat el seu consentiment per a accedir a les gravacions
La titular del Tribunal d’Instància 3 de Catarroja ha sol·licitat, a través d’una providència, a la Diputació de València que remeta al jutjat una còpia de les telefonades de quatre usuaris de teleassistència que van morir en la dana. Una petició que pot realitzar, ja que les famílies de les persones mortes a Picanya i Alfafar, que han comparegut davant de la jutgessa, han donat el seu consentiment per a accedir a les gravacions.
D’esta manera, la magistrada de la dana acorda, en una providència notificada hui a les parts, “requerir a la mercantil Atenzia, a qui correspon la prestació del servici de teleassistència domiciliària en la Diputació de València” perquè remeta, en el termini de dos dies des de la notificació, “una còpia de la gravació de les telefonades entrants i rebudes en data de 29 d’octubre, amb quatre de les persones mortes i incloses en el procediment.
La petició es realitza després que Acció Cultural del País Valencià (ACPV), que exercix l’acusació popular amb la direcció lletrada de l’advocat Manolo Mata, demanara a la magistrada instructora que recaptara informació de la Generalitat, la Diputació i l’Ajuntament de València sobre el servici de teleassistència i els usuaris d’este servici que van morir en la riuada. Petició que han respost les tres administracions, a les quals ara la jutgessa de Catarroja demana ampliar la informació, en el cas de la Diputació de València.
El servici de teleassistència de la Generalitat va fer, el 29 d’octubre, 5.500 telefonades en les províncies de València i Castelló; 2.349 van ser a persones dependents que tenien la seua residència en municipis afectats per la dana i, no obstant això, en cap d’estes comunicacions va haver-hi un avís específic sobre la situació meteorològica que s’estava vivint. Eixe dia van morir 37 persones usuàries d’este servici, un 16 % del total de víctimes. La situació va canviar els dies següents, el 30 i 31 d’octubre, quan este organisme va activar una ronda de contactes amb l’epígraf “campanya meteorològica”, mateix motiu sota el qual es van fer 225 telefonades quasi un mes abans, el 4 d’octubre.
