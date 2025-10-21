L’Ajuntament de València pressiona els clubs díscols: ja hi ha 3.660 inscrits en els Gay Games
L’Ajuntament exhibix rècord de participació en ple debat dels col·lectius LGTBI sobre la seua participació en els jocs
Els Gay Games València 2026 continuen avançant en els preparatius per a la celebració d’esta cita històrica en la ciutat. L’esdeveniment que acollirà València suma ja més de 3.660 inscripcions per a participar en la programació esportiva i cultural del pròxim mes de juny. Una xifra molt positiva que, des de l’obertura, fa un any, del període d’inscripció, ha permés superar ja les dades de participació en les dos últimes trobades a Guadalajara (2.634) i Hong Kong (2.381).
L’Ajuntament de València ha facilitat estes dades després que dos clubs LGTBIQ+ de Barcelona i València hagen anunciat el seu boicot als jocs per la política que estan aplicant les institucions valencianes respecte a este col·lectiu. Este cap de setmana passat, a més, s’han citat a Alacant una trentena de clubs de tot Espanya per a debatre precisament la seua participació en l’esdeveniment. I, de la mateixa forma, la federació internacional que organitza els Gay Games ha anunciat que continua amb l’esdeveniment malgrat els dubtes que li generen eixes polítiques.
Per nacionalitats, a huit mesos de la celebració dels jocs, destaca la fidelitat dels participants dels Estats Units, el Canadà i Austràlia. De la mateixa manera, agafa força la presència europea respecte a cites anteriors, amb països com Itàlia, Portugal, el Regne Unit i Espanya.
Celebrar la diversitat
En este sentit, des de l’organització es recorda que els Gay Games València serà un esdeveniment únic per al col·lectiu LGTBIQ+ en el qual se celebrarà la diversitat per damunt de tot. En estos jocs es desenrotllaran activitats de fins a 37 disciplines esportives distintes com el bàdminton, l’esgrima o l’atletisme, entre d’altres. A més, els jocs de València comptaran amb activitats de dos esports amb arrelament local, com el colpbol i la pilota valenciana, per a fer valdre la cultura i la tradició esportiva de la nostra regió.
Per això, és necessari destacar que els jocs conservaran i respectaran l’essència natural dels jocs, fomentant els principis d’igualtat i diversitat propis de totes les edicions. Per això, des de l’organització animen el col·lectiu LGTBIQ+ nacional i internacional a sumar-se a este esdeveniment, que se celebrarà en la ciutat del 27 de juny al 4 de juliol de 2026.
Suscríbete para seguir leyendo
- Premi Reina Sofia de Composició: “Si no fora per la banda del meu poble, no estaria ací”
- La Gossa Sorda canvia Pego per Picassent
- Llíria dedica un mural a Margarida Borràs, dona trans executada a València en 1460
- L’AVL es revolta contra el “terraplanisme lingüístic” del Consell
- S’obri el termini per a demanar les ajudes de 500 i 600 € a alumnes afectats per la dana
- Els bombers rescaten una dona després de la solsida d’un edifici a Massarrojos
- Enrique i M. Ángeles Fayos, gestors d’emocions des del Teatre Olympia
- Una delegació de BYD visita València en plena busca de sòl per a la seua megafactoria espanyola