Mor el missioner Vicente Berenguer, fill predilecte de Teulada
L’Ajuntament ha declarat dos dies de dol oficial per a recordar la trajectòria de l’home que va dedicar la seua vida als més desfavorits
Vicente Berenguer Llopis, sacerdot missioner, ha mort als 87 anys. Nascut a Teulada, el fill predilecte de la localitat va estar compromés amb les comunitats més vulnerables, especialment en el reassentament de la població de Ressano García.
L’Ajuntament de Teulada ha decretat dol oficial en reconeixement “a la seua extraordinària trajectòria com a missioner i a la profunda petjada d’humanitat, solidaritat i dedicació que deixa en el nostre municipi i en el món”.
Els dies 21 i 22 d’octubre, les banderes onejaran a mitja asta i se suspendran els actes previstos, “en senyal de respecte i dol”. Nascut a Teulada, Berenguer va dedicar la seua vida “a la missió, l’educació i la solidaritat a Moçambic”, a on va residir durant més de quatre dècades.
Trajectòria i guardons
En 1985 va rebre el Diploma d’Honor per la seua labor en els primers deu anys de la independència de Moçambic; en el 2000 va ser nomenat fill predilecte de Teulada; en 2002 va rebre el Premi 9 d’Octubre a la Solidaritat, Vila de Xàbia; en 2008, el VII Premi Fundació per la Justícia de València; en 2012, la Menció d’Honor pel Reassentament de la Població en Ressano García (Maputo) i la Distinció de la Generalitat Valenciana a la Solidaritat, a més de ser nomenat representant de la marca Espanya pel Ministeri d’Afers Exteriors.
Posteriorment, en 2017 va ser nomenat fill adoptiu de la ciutat de València; en 2020, fill adoptiu de Gata de Gorgos, i, en 2024 li van donar el Premi Vida Teulada Moraira i va ser condecorat amb l’Orde del Mèrit Civil per Sa Majestat el Rei Felip VI.
Un exemple de compromís
“El llegat de Vicente Berenguer Llopis transcendix fronteres”, afirmen des del consistori. “El seu exemple d’entrega, humilitat i compromís amb la justícia social continuarà sent un orgull i referent per a Teulada Moraira, el seu poble natal”.
Des de l’Ajuntament de Teulada Moraira i la seua població s’unixen al dolor de la família i amics, a més de totes aquelles persones que van compartir amb ell la seua vocació al servici i entrega als altres.
