València Basket
El Roig Arena posa la directa: set partits en només huit dies
El final del mes d’octubre i l’inici de novembre seran molt intensos tant per a l’equip masculí com per al femení
Pilar López
El mes d’octubre té color taronja. El València Basket està immers en el mes més intens de la seua història, en el qual el primer equip masculí disputarà un total de dotze partits, i el femení, huit. En total, 20 cites de color taronja. El tram final del mes serà especialment intens i amb el Roig Arena com a gran protagonista. Des del dia 26 d’octubre fins al 2 de novembre, el València Basket, sumant els partits del masculí i del femení, jugarà com a local un total de set partits en només huit dies. L’agenda dels aficionats taronja tirarà fum en els pròxims dies.
Dos dobles jornades taronja
Esta setmana (del 20 al 26 d’octubre), el València Basket disputarà quatre partits, dos del masculí i dos del femení, i en les dos ocasions coincidixen en el dia. Dijous, els dos jugaran partit d’Eurolliga i els dos ho faran fora de casa, i ja diumenge, tant l’equip masculí com el femení disputaran partit de Lliga, i els dos a casa, en el Roig Arena. Ací arrancarà una ratxa de set partits en huit dies en el recentment estrenat coliseu taronja.
Esta setmana, l’acció començarà el dijous 23 d’octubre amb l’Eurolliga. L’equip femení visita, a les 18:00 hores, la pista del DVTK Huntherm hongarés en la jornada 3 de l’Eurolliga. L’equip masculí farà el mateix amb l’EA7 Emporio Armani Milà, en la jornada 6, a les 20:30 hores. Una vesprada per a asseure’s davant de la televisió i gaudir de manera consecutiva de la doble jornada taronja.
Una doble jornada taronja que tornarà a repetir-se este diumenge 26 d’octubre, esta vegada amb el Roig Arena com a escenari. Al matí, a les 12:30 hores, les de Rubén Burgos reben l’Hozono Global Jairis en la quarta jornada de la Lliga F Endesa, i ja de vesprada, a les 18:00 hores, els de Pedro Martínez s’enfrontaran, en el mateix escenari, al Joventut de Badalona, en la quarta jornada de la Lliga Endesa.
Agenda intensa
A partir d’eixe dia, s’inicia el gran carrusel taronja en el Roig Arena, ja que a la doble jornada lliguera li seguiran cinc partits més consecutius en el nou poliesportiu del Cap i Casal.
El dimarts 28 d’octubre, l’equip masculí rebrà el Fenerbahce Beko Istanbul (21:00 hores) en la jornada 7 de l’Eurolliga. Un dia més tard, el dimecres 29 serà el torn del femení, que rebrà l’Olympiacos en la jornada quatre de la Euroleague Women. L’última setmana d’octubre hi haurà jornada doble en l’Eurolliga masculina i el València Basket disputarà els seus dos partits a casa, per la qual cosa el dijous 30 tornarà a jugar en el Roig Arena, esta vegada contra el Dubai Basketball (20:30 hores).
Després d’un respir el dissabte 1 de novembre, sense acció en el Roig Arena, el diumenge 2, el pavelló taronja acollirà de nou una doble jornada, esta vegada de caràcter domèstic. A les 12:15 hores, les de Rubén Burgos rebran el Movistar Estudiantes, i, a les 18:00 hores, els de Pedro Martínez s’enfrontaran al Recoletas Salud San Pablo Burgos.
El club taronja ja ha posat a la venda les entrades per als set partits que albergarà el Roig Arena entre el 26 d’octubre i el 2 de novembre.
