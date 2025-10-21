Automoció
València competix amb Txèquia i Hongria per la fàbrica d’MG a Europa
El president del Govern, Pedro Sánchez, es va reunir a la Xina amb el president de la companyia automobilística
València competix amb Txèquia i Hongria per la planta d’automòbils que l’empresa xinesa MG planeja instal·lar a Europa. MG (propietat del grup SAIC Motor) valora la ubicació espanyola per la “gran cadena de subministrament” del sector de l’automòbil i la connexió per port. La marca, com va informar Levante-EMV dissabte, busca mig milió de metres quadrats i s’ha desplaçat diverses vegades a Sagunt (la seua ubicació preferida) i Cheste per a examinar els sòls. El president del Govern, Pedro Sánchez, es va reunir a Shanghai (Xina) amb el president de SAIC Motor, Wang Xiaoqiu, per l’interés de la companyia a invertir a Espanya.
MG té interés a obrir una planta a Europa des de fa dos anys. Una delegació de la marca va estar diverses vegades, entre juliol i setembre de 2024, en els sòls disponibles al costat de la gigafactoria de Volkswagen a Sagunt i en els terrenys que interessaven a Tesla a Cheste per a comprovar el seu potencial.
L’automobilística està interessada en Sagunt, però encara no ha decidit si obrirà la seua planta europea a Espanya, a Txèquia o a Hongria. “Espanya és una de les millors opcions de SAIC per a tindre una fàbrica a Europa”, va dir l’octubre de l’any passat el CEO d’MG a Espanya i Portugal, Leo Zhang Hongze, durant una presentació davant dels mitjans.
Pedro Sánchez es va reunir, el 10 de setembre de l’any passat, amb el president de SAIC Motor per a aplanar el camí. El president del Govern va transmetre a Wang Xiaoqiu l’interés d’Espanya a acollir la fàbrica, encara que l’acord no es va concretar. El grup automobilístic xinés va qualificar de molt positiva la trobada. Espanya ha continuat competint, enguany, amb Txèquia i Hongria, que tenen uns costos laborals més baixos, però que no tenen accés directe a la mar.
Ford Almussafes
El diari econòmic Expansión va informar que el grup SAIC hauria contactat amb Ford per a intentar produir vehicles d’MG en algunes de les seues plantes a Europa, inclosa la d’Almussafes. Ford ja va tindre en els noranta i en els primers anys de 2000 un acord d’esta classe amb Mazda. No obstant això, en esta ocasió, Ford hauria descartat eixa opció.
La intenció de la companyia xinesa és construir una planta d’assemblatge per a esquivar els aranzels europeus. La Unió Europea va aprovar, fa un any, aranzels que graven els vehicles de la marca produïts a la Xina amb una taxa del 35,5 % sobre la tarifa estàndard del 10 % aplicable als elèctrics importats. La construcció de la planta valenciana permetria a MG evitar eixos aranzels, millorar la seua competitivitat en preus i reduir els temps d’entrega.
Ajudes públiques
La companyia xinesa també busca facilitats i subvencions (com les que va obtindre VW) per a desembarcar a València. Parc Sagunt té espai disponible per a MG. Espais Econòmics Empresarials (EEE) —societat mercantil de titularitat pública participada al 50 % per la Generalitat i la Societat Estatal de Promoció Industrial i Desenrotllament Empresarial (Sepides)— va aprovar, este estiu, la comercialització al costat de la gigafactoria de VW d’una parcel·la d’un milió de metres quadrats després que no hi arribara el fabricant de càtodes per al qual es va dissenyar el sòl durant la parcel·lació de Parc Sagunt II, ni tampoc empreses de la indústria auxiliar.
Volkswagen i SAIC mantenen una joint venture des de fa quaranta anys a la Xina per a produir vehicles en el país asiàtic. Eixe acord l’han renovat fins a 2040. Entre els emissaris desplaçats a València amb MG hi havia tècnics i representants d’una empresa alemanya que treballa amb ells.
