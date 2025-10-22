Colp laboral
Amazon planeja substituir 600.000 empleats per robots
El gegant del comerç en línia vol automatitzar fins a un 75 % de les seues operacions, segons documents interns revelats per The New York Times, la qual cosa li permetria no haver de contractar més de mig milió de treballadors als Estats Units
Amazon planeja una ambiciosa robotització de les seues operacions logístiques que li permetrà no haver de contractar uns 600.000 treballadors durant la dècada vinent, assenyalen documents interns als quals ha tingut accés The New York Times.
El gegant del comerç en línia fixa la seua estratègia en l’automatització d’un 75 % de les seues tasques. L’accelerat desplegament de robots en els seus centres logístics permetrà a la companyia substituir més de mig milió de llocs de treball que, d’una altra manera, hauria de contractar als Estats Units de cara a 2033 per a fer front al creixement del seu negoci. Les seues estimacions són que vendrà aproximadament el doble de productes durant eixe període.
Amb esta maniobra, Amazon busca retallar gastos i ser més eficient. En els seus documents, l’empresa remarca que l’automatització li permetrà eliminar 160.000 ocupacions en 2027, la qual cosa suposaria un estalvi d’uns 30 cèntims per cada article que emmagatzema i entrega als seus clients. La seua missió és estalviar-se uns 12.600 milions de dòlars en els dos pròxims anys.
Segons el NYT, Amazon és conscient que eixa robotització del seu treball tindrà un impacte negatiu en l’opinió pública. Per a evitar una crisi en la seua reputació, la firma també estudia participar en projectes comunitaris per a llavar la seua imatge i erigir-se com una “bona empresa ciutadana”. Eixos plans inclouen evitar termes que puguen generar rebuig social com ara automatització i IA i reemplaçar-los per uns altres més ambigus com cobot, els robots que col·laboren amb humans.
Suscríbete para seguir leyendo
- Premi Reina Sofia de Composició: “Si no fora per la banda del meu poble, no estaria ací”
- La Gossa Sorda canvia Pego per Picassent
- Llíria dedica un mural a Margarida Borràs, dona trans executada a València en 1460
- L’AVL es revolta contra el “terraplanisme lingüístic” del Consell
- S’obri el termini per a demanar les ajudes de 500 i 600 € a alumnes afectats per la dana
- Enrique i M. Ángeles Fayos, gestors d’emocions des del Teatre Olympia
- Els organitzadors de les marxes contra Mazón demanen el suport del carrer: “La reivindicació també és memòria”
- Una delegació de BYD visita València en plena busca de sòl per a la seua megafactoria espanyola