Argüeso, exsecretari autonòmic, es revolta contra la Generalitat i el director general de Medi Natural per “no tindre diligència” el dia de la dana
La defensa de l’ex número dos d’Emergències sol·licita que se certifique a qui va enviar la Direcció General de Medi Natural l’oferiment d’agents mediambientals per a vigilar els barrancs
L’exsecretari autonòmic Emilio Argüeso es revolta contra la Conselleria de Medi Ambient de la Generalitat Valenciana per l’últim informe remés a la causa de la dana. “Llàstima que el senyor [Luis] Gomis no tinguera la diligència, el dia de la dana, de cerciorar-se que arribava el seu missatge” d’oferiment dels agents mediambientals per a vigilar barrancs, assegura el lletrat de l’ex número dos d’Emergències, José María Bueno Manzanares.
La Conselleria de Medi Ambient, mitjançant el director general del Medi Natural, Luis Gomis, va voler traure pit, en abril, pel fet que el 29 d’octubre de 2024 va oferir a Emergències 200 agents mediambientals per a col·laborar el dia de la dana. Una col·laboració que finalment mai es va produir. Un dia abans, el 28 d’octubre de 2024, Emergències va demanar de manera preventiva la intervenció d’estos mateixos agents mediambientals, però es va rebutjar, segons han declarat dos treballadores d’Emergències en les últimes setmanes.
La jutgessa de la dana, Nuria Ruiz Tobarra, magistrada del Tribunal d’Instància 3 de Catarroja, investiga ara este “ball” d’oferiments dels agents mediambientals que mai van arribar a intervindre, que va obligar a mobilitzar els bombers forestals per a vigilar in situ punts concrets del barranc de Poio i del riu Magre, després que es decretara l’alerta hidrològica en les dos conques, a les 12:20 i 11:45 hores del 29 d’octubre, respectivament. Els bombers es van retirar poc abans de les 15 hores, poc abans de començar la segona crescuda de cabal que provocaria 202 víctimes mortals en el barranc de Poio i 15 en el riu Magre (i huit més en la conca del Túria) durant la fatídica jornada del 29 d’octubre. Però ningú aclarix a la magistrada de la dana qui va prendre la decisió de retirar els bombers dels punts de vigilància dels barrancs de la conca del Poio i el riu Magre.
Enmig d’este encreuament d’informes, la Conselleria de Medi Ambient va acreditar a la jutgessa de la dana que el 29 d’octubre va oferir els agents mediambientals a l’Agència Valenciana de Seguretat i Resposta a les Emergències (Avsre), la direcció de la qual recau en la persona que ocupa la secretaria autonòmica d’Emergències. El dia de la dana era Emilio Argüeso, ara investigat, qui ocupava este càrrec. I ara està en mans d’Irene Rodríguez Rodrigo.
Una informació contra la qual ara es revolta la defensa d’Emilio Argüeso en un escrit al qual ha tingut accés Levante-EMV. “El meu client mai va rebre, ni ningú li va enviar esta comunicació que ha remés al Tribunal el senyor Gomis. El meu client lamenta que el senyor Gomis no tinguera la diligència, el dia de la dana del passat 29/10/24, de posar-se en contacte directament amb ell per a fer este oferiment [d’agents mediambientals], o almenys cerciorar-se que este presumpte enviament de l’oferiment arribava a les mans del senyor Argüeso, perquè repetisc: mai va ser rebut pel meu client i mai va ser enviat directament al meu client”, assegura.
Per això, la defensa d’Argüeso ha sol·licitat a la jutgessa de la dana que sol·licite a la Direcció General de Tecnologies de la Informació i les Comunicacions un informe de la traçabilitat de la presumpta comunicació remesa pel director general de Medi Natural i Animal, el senyor Luis Gomis Ferraz, i que almenys s’indique “si l’Agència Valenciana de Seguretat i Respostes a les Emergències realment va recepcionar, el dia 29/10/24, la citada comunicació; quina persona va accedir a esta comunicació en la citada agència; les persones o entitats que van recepcionar, per part de l’Agència Valenciana de Seguretat i Respostes a les Emergències, la citada comunicació; si esta comunicació es va reexpedir o rebotar, si és que es va reexpedir a algú; i si esta comunicació va ser rebotada o reexpedida, per la persona que la va rebre, al senyor Argüeso”.
