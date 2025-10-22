Castelló torna a plantar un om en la seua emblemàtica plaça després de l’enverinament de l’anterior
El consistori col·loca un nou exemplar en la mateixa zona després de la demanda veïnal
La Regidoria de Medi Ambient de Castelló ha tornat a plantar un om en l’emblemàtica plaça de l’Om després de l’enverinament de l’anterior exemplar el mes d’agost passat.
L’Ajuntament ha decidit tornar a plantar un arbre de les mateixes característiques en esta zona després de les reivindicacions promogudes pels veïns i veïnes de la localitat després de la tala de l’emblemàtic exemplar. El consistori va plantar l’om ahir al matí davant de l’atenta mirada de diversos residents del municipi, que no van dubtar a acudir al lloc per a ser testimonis d’este moment. L’alcalde de Castelló, Óscar Noguera, ja va reconéixer a este diari la importància d’este om, que “ha passat per diverses generacions i era dels pocs arbres que feia ombra en el centre”. El consistori ha iniciat una investigació per a trobar el culpable d’este enverinament. Per això, fan una crida a la ciutadania.
L’Àrea de Medi Ambient, dirigida per Bryan Richart, ha aprofitat estos treballs per a plantar també dos tarongers en diferents punts de la plaça per a crear més zones d’ombra i millorar el benestar ciutadà. Com ja va informar Levante-EMV, el consistori va haver de talar l’om enverinat, convertit en símbol de la localitat, a finals d’agost després d’una exhaustiva inspecció per part dels tècnics del consistori. Els experts havien decidit talar l’exemplar, que es va quedar sec a causa de la intoxicació amb glifosat. Este herbicida s’absorbix per les fulles o el tronc i viatja per tota la planta, per la qual cosa va provocar la mort de l’om des de dins i res es va poder fer per salvar-lo.
Abans de prendre la decisió, el consistori va decidir aplicar diversos productes per a intentar salvar l’om de més de cinquanta anys. No obstant això, els tècnics van determinar que el tronc “estava podrit per dins i completament sec”. Esta situació suposava un perill per als veïns, ja que en qualsevol moment podia desprendre’s una branca o l’arbre mateix, raó per la qual van decidir talar-lo.
L’enverinament de l’om va causar una gran tristesa entre els veïns. A més, Pep Botifarra li va dedicar uns versos durant la nit d’albaes. L’om va ser, fins i tot, protagonista durant la desfilada de disfresses de les festes patronals.
