Els Gay Games valencians es queden sense suport a Espanya i Portugal
L’Agrupació Esportiva Ibèrica LGTBI+ (ADI LGTBI+), amb els 24 equips més importants de la Península i les illes, decidix en assemblea no donar suport als jocs per “l’exclusió en l’organització i el retrocés de drets”. Huit clubs van rebutjar la competició, cinc van optar per abstindre’s i tres van secundar els jocs. La decisió del col·lectiu és vinculant
La majoria dels clubs que integren l’Agrupació Esportiva Ibèrica LGTBI+ (ADI LGTBI+) ha decidit no donar suport a la XII edició dels Gay Games, l’esdeveniment multiesportiu internacional que se celebrarà a València en 2026. Esta decisió es va adoptar durant la seua assemblea anual celebrada el passat 18 d’octubre a Alacant, amb la participació de 16 de les 24 associacions que formen part de l’Agrupació.
En la votació, huit clubs es van pronunciar en contra de donar suport a l’organització de la competició (Chrysallis, Dimove, Diverceres, Dracs, Faciendo Camin, Madminton, Panteres Grogues i Titanes); cinc van optar per abstindre’s (Indea, GMadrid Sports, Halegatos, Miaukatuz i Samarucs), i tres van mostrar el seu suport (Cierzo, Entendemos i Madpoint).
En l’àmbit de la Comunitat Valenciana, dos de les quatre entitats sòcies (Dimove i Dracs) van votar en contra, mentres que Entendemos es va mostrar a favor i Samarucs es va abstindre. En esta ocasió, la votació té caràcter vinculant per als clubs participants.
Segons indiquen des d’ADI, això no qüestiona el treball ni el llegat de la Federació de Gay Games, sinó que respon al context polític actual. “La negativa es basa en dos motius: haver minimitzat la presència d’associacions i entitats LGTBI+ en l’organització, malgrat que formaven part des de l’inici; i la retallada legislativa de drets a persones LGTBI+, especialment contra les persones trans, promoguda per l’actual Govern de la Comunitat Valenciana”, precisen les mateixes fonts.
Minimitzar la presència d’associacions en els Gay Games
El comunicat explica que, des del primer moment, les associacions LGTBI+ de València, entre les quals es troben clubs d’ADI LGTBI+, es van implicar en la redacció de propostes i en la defensa de l’autodeterminació de gènere per tal que les categories esportives siguen realment inclusives. Este esforç es va materialitzar en 2021 amb l’elecció de València com a seu dels Gay Games per a 2026, el segon major esdeveniment que acollirà la ciutat, amb una previsió de 15.000 esportistes que participaran en 37 disciplines diferents. Entre 2021 i 2023, les associacions van assolir estos compromisos per a la participació real del col·lectiu.
“No obstant això, amb el canvi de govern a la Comunitat Valenciana, després de les eleccions de 2023, no es va fer el traspàs del control de l’organització dels Gay Games a les entitats LGTBI+ valencianes, la qual cosa allunya el projecte de la seua base comunitària i del col·lectiu local. Associacions que fins i tot van rebre una subvenció nominativa de 240.000 euros, com el club Dracs, que forma part d’ADI LGTBI+, la van rebutjar per este motiu”, expliquen en l’Agrupació Esportiva Ibèrica LGTBI+.
Retallada de drets a persones LGTBI+
Les mateixes fonts assenyalen que un dels motius d’elecció de València com a seu dels Gay Games 2026 era que tenia una de les legislacions LGTBI+ més avançades del món en eixe moment. No obstant això, en els últims mesos, “el Govern de la Generalitat Valenciana ha modificat la Llei trans valenciana, ha reduït recursos destinats a polítiques d’igualtat, ha rebutjat tipificar les teràpies de conversió com a delicte i ha prohibit la bandera LGTBI+ en espais institucionals. En l’àmbit esportiu, el Govern valencià ha eliminat la participació de dones i hòmens trans en les seues respectives categories, a més de restringir l’ús de vestuaris i instal·lacions”, afigen.
Per als clubs LGTBI+ d’Espanya i Portugal, estes accions representen un greu retrocés en els drets fonamentals de totes les persones i no poden ser normalitzades ni maquillades mitjançant la col·laboració en un esdeveniment esportiu internacional.
3.660 inscrits fins a la data
Cal recordar que, la setmana passada, la Federació Internacional dels Gay Games ja va emetre un comunicat en el qual es desmarcava de les polítiques en matèria d’igualtat de PP i Vox, però ratificava la seua decisió de seguir avant amb la competició per la visibilitat que esta proporciona des de fa 40 anys al col·lectiu LGTBI+.
Per la seua banda, l’Ajuntament, tancant l’orella a la polèmica suscitada en les últimes setmanes —el club català Panteres Grogues i el valencià Dracs ja se n’havien desvinculat pels mateixos motius— va anunciar ahir que els Gay Games de València ja superen el nombre d’inscrits de les dos edicions anteriors, amb un total de 3.660 persones registrades. El consistori destacava la fidelitat dels esportistes australians, estatunidencs o canadencs, molt probablement aliens a la dissidència dels clubs locals.
