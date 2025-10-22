Proves d’accés a la universitat
Les PAU de 2026 se celebraran els dies 2, 3 i 4 de juny
La convocatòria extraordinària serà el 30 de juny, l’1 i el 2 de juliol
La Comissió Gestora de la Prova d’Accés a la Universitat (PAU) de la C. Valenciana s’ha reunit este dimecres per a aprovar el calendari, l’horari i l’estructura de la PAU de 2026. En esta reunió s’ha acordat que la convocatòria ordinària de la PAU 2026 se celebre els dies 2, 3 i 4 de juny, mentres que la convocatòria extraordinària tindrà lloc els dies 30 de juny, 1 i 2 de juliol.
La Comissió, presidida per la secretària autonòmica d’Universitats, Esther Gómez, ha comptat amb l’assistència dels directors generals d’Universitats i Ordenació Educativa, el coordinador general de la PAU, així com els representants de les cinc universitats públiques valencianes, de la Secretaria Autonòmica d’Educació i dels instituts d’educació secundària.
Així mateix, s’ha aprovat mantindre els mateixos horaris d’examen del curs anterior, de manera que les matèries obligatòries i troncals es faran en horari de matí, i les matèries optatives, a la vesprada. Els exàmens tindran una duració de 90 minuts, amb un descans de 45 minuts entre proves.
Mateix horari que el curs passat
La Comissió Gestora ha decidit també mantindre l’estructura d’exàmens del curs passat, excepte aquells que ja van comunicar el curs passat que s’introduiria algun canvi, com Matemàtiques Aplicades a les Ciències Socials o Dibuix Tècnic. Esta mesura s’ha adoptat amb l’objectiu d’oferir seguretat i tranquil·litat a l’alumnat. En este sentit, s’ha acordat que qualsevol proposta de modificació futura haurà de treballar-se amb, almenys, un curs d’antelació, garantint així la previsibilitat del procés.
En esta mateixa sessió s’ha aprovat el nomenament dels especialistes de totes les matèries i dels assessors corresponents, encarregats de coordinar l’elaboració dels models d’examen de cada assignatura.
A més, la Comissió ha aprovat el calendari de les proves d’accés a la universitat per a majors de 25 i 45 anys, unes proves que se celebraran els dies 25 d’abril per als dos col·lectius i 9 de maig de 2026 per a la segona sessió en el cas dels majors de 25 anys.
