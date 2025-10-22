Parcent presenta les seues jornades per a aprendre sobre cultiu ecològic
En octubre tindrà lloc un cicle formatiu gratuït per a agricultores i agricultors que aposten pel secà sostenible
L’Ajuntament de Parcent ha organitzat un cicle formatiu sobre l’ametler i l’olivera en cultiu ecològic, que tindrà lloc els dies 23, 27 i 30 d’octubre en l’edifici de la Musical. El consistori afirma que s’aprendrà sobre les varietats, les tècniques i el disseny de plantacions, les plagues i malalties en producció ecològica i la normativa i certificació en producció ecològica.
Per a assistir es necessitarà inscripció prèvia, que es pot realitzar a través de la web del Portal Agrari de la Generalitat Valenciana.
Programació de les jornades
El 23 d’octubre, de 16:30 a 19:00 h, Sergio Paz Compañ, tècnic S. T. T. de la Conselleria d’Agricultura, Aigua, Ramaderia i Pesca impartirà unes generalitats sobre el cultiu de l’olivera, així com les seues varietats, les tècniques culturals i el disseny de plantació.
El 27 d’octubre, també de 16:30 a 19:00 h, Sergio Paz tornarà, però esta vegada per a parlar del cultiu de l’ametler, les seues varietats, el disseny, la recol·lecció, la comercialització, etc.
El 30 d’octubre, de 16:30 a 19:00 h, Francisco Cuenca Montagud, tècnic de l’EFA de Carcaixent compartirà els seus coneixements sobre plagues i malalties de l’ametler i l’olivera, a més de control en la producció agrària ecològica.
De 19:00 a 20:30 h, Eva Maria Ruiz López, tècnica CAECV, parlarà sobre la normativa i el procés de certificació en producció ecològica.
