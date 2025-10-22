VCF | Dades
El pitjor visitant de la Lliga des de 2020
L’equip suma tan sols 17 victòries a domicili en 110 partits en les últimes sis temporades
Hugo Ferrer
L’empat del València CF a Mendizorrotza va deixar males sensacions sobre el terreny de joc i males estadístiques, que se sumen a les que ja arrossega l’equip com a visitant. De fet, les xifres no acompanyen l’equip valencianista lluny de Mestalla en l’era Peter Lim, arribant a ser fins i tot cuer de la Lliga en esta estadística.
El València, des de 2020, ha jugat 110 partits de Lliga com a visitant: 17 victòries, 34 empats i 59 derrotes. Segons el periodista Pedro Martín, l’equip que dirigix ara Carlos Corberán és l’equip amb menys victòries a domicili en este període entre els 12 que han militat les sis últimes temporades en Primera Divisió. Una estadística que, juntament amb les sensacions que va deixar l’equip quant a joc contra l’Alabés, fa saltar de nou les alarmes en el València de cara a esta temporada.
Les xifres de Corberán
L’entrenador del València suma més empats que victòries i derrotes juntes en els partits que ha dirigit l’equip fora de casa des del seu debut en la banqueta valencianista el gener d’este 2025 i ha aconseguit el 31 % dels punts als quals ha optat com a visitant. Com a visitant amb el tècnic de Cheste en la banqueta, el València ha sumat dos victòries, huit empats i cinc derrotes, uns nombres que situen els empats per damunt de la suma dels resultats positius i negatius obtinguts a domicili.
Ha empatat el 53 % dels partits que ha disputat en la Lliga lluny de Mestalla i ha sumat 14 dels 45 punts als quals ha optat, és a dir un 31 % d’estos.
Suscríbete para seguir leyendo
- Premi Reina Sofia de Composició: “Si no fora per la banda del meu poble, no estaria ací”
- La Gossa Sorda canvia Pego per Picassent
- Llíria dedica un mural a Margarida Borràs, dona trans executada a València en 1460
- L’AVL es revolta contra el “terraplanisme lingüístic” del Consell
- S’obri el termini per a demanar les ajudes de 500 i 600 € a alumnes afectats per la dana
- Els organitzadors de les marxes contra Mazón demanen el suport del carrer: “La reivindicació també és memòria”
- Enrique i M. Ángeles Fayos, gestors d’emocions des del Teatre Olympia
- Mazón, sobre si assistirà al funeral d’estat per la dana: “No he de contestar a través dels mitjans a cap associació”