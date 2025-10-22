Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

VCF | Dades

El pitjor visitant de la Lliga des de 2020

L’equip suma tan sols 17 victòries a domicili en 110 partits en les últimes sis temporades

El lateral del València Thierry Correia (e) cau davant de Youssef Enríquez, de l’Alabés, durant el partit de la Lliga de futbol que Deportivo Alabés i València van disputar dilluns en l’estadi de Mendizorrotza, a Vitòria

Hugo Ferrer

València

L’empat del València CF a Mendizorrotza va deixar males sensacions sobre el terreny de joc i males estadístiques, que se sumen a les que ja arrossega l’equip com a visitant. De fet, les xifres no acompanyen l’equip valencianista lluny de Mestalla en l’era Peter Lim, arribant a ser fins i tot cuer de la Lliga en esta estadística.

El València, des de 2020, ha jugat 110 partits de Lliga com a visitant: 17 victòries, 34 empats i 59 derrotes. Segons el periodista Pedro Martín, l’equip que dirigix ara Carlos Corberán és l’equip amb menys victòries a domicili en este període entre els 12 que han militat les sis últimes temporades en Primera Divisió. Una estadística que, juntament amb les sensacions que va deixar l’equip quant a joc contra l’Alabés, fa saltar de nou les alarmes en el València de cara a esta temporada.

Les xifres de Corberán

L’entrenador del València suma més empats que victòries i derrotes juntes en els partits que ha dirigit l’equip fora de casa des del seu debut en la banqueta valencianista el gener d’este 2025 i ha aconseguit el 31 % dels punts als quals ha optat com a visitant. Com a visitant amb el tècnic de Cheste en la banqueta, el València ha sumat dos victòries, huit empats i cinc derrotes, uns nombres que situen els empats per damunt de la suma dels resultats positius i negatius obtinguts a domicili.

Ha empatat el 53 % dels partits que ha disputat en la Lliga lluny de Mestalla i ha sumat 14 dels 45 punts als quals ha optat, és a dir un 31 % d’estos.

