Xàtiva celebra el Dia del Comerç Local amb una activitat dinamitzadora en el carrer
L’acció, a càrrec de dos animadors socioculturals, tindrà lloc este dissabte, 25 d’octubre, en la plaça del Mercat, l’Albereda i la Baixada de l’Estació
L’Ajuntament de Xàtiva ha organitzat una acció dinamitzadora per a celebrar el Dia del Comerç Local, efemèride que se celebra el 25 d’octubre. L’activitat tindrà lloc eixe mateix dissabte, en horari de 9 a 14 hores, a càrrec de dos animadors socioculturals, en les principals artèries comercials del municipi, en concret en la plaça del Mercat, en la confluència de l’Albereda amb Porta Sant Francesc i en Baixada Estació amb República Argentina.
L’objectiu és incentivar les compres en el comerç local, per a la qual cosa s’ha dissenyat una activitat consistent en un sorteig directe, a través d’un “rasca” virtual, després de contestar unes senzilles preguntes sobre els beneficis i avantatges del comerç de proximitat. Els vianants podran guanyar una cistella tèrmica d’alta qualitat per a fer la compra de productes frescos i locals. La plataforma està dissenyada perquè cada dos minuts s’entregue este obsequi, fins a repartir les 120 unitats produïdes per a la realització d’esta activitat.
Els animadors aniran desplaçant-se per tota la zona comercial convidant els veïns i les veïnes a participar, explicant-los que eixe dia és el Dia del Comerç Local i els beneficis de consumir en els establiments locals, com l’impuls de l’economia local, ja que una part significativament major dels diners gastats en negocis locals es queda i es reinvertix en la comunitat, el tracte més pròxim, amable i adaptat a les seues necessitats, l’enfortiment del teixit social, la promoció d’un consum conscient, la revitalització dels barris o la reducció de la petjada de carboni, manifesten des del consistori.
