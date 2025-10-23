Creixen les hipoteques, baixen les compres a la Comunitat Valenciana
Menys cases venudes, però més hipoteques constituïdes en agost. Eixe és l’escenari que va dibuixar ahir l’Institut Nacional d’Estadística (INE) sobre el mercat immobiliari recent a la Comunitat Valenciana. La compravenda de vivendes va caure un 6,7 % en agost a la Comunitat Valenciana, una de les nou autonomies en les quals estes operacions van baixar, i se situa per darrere d’Astúries, Canàries, Múrcia, Extremadura i Andalusia.
En el conjunt del país, les operacions van descendir en agost un 3,4 % interanual, el primer descens des que va començar l’any, amb 47.697 operacions, la xifra més baixa que es registra per a este mes en cinc anys, segons les dades publicades hui. Si es compara amb el mes anterior, juliol, la caiguda de les operacions va ser més pronunciada, del 26,3 %, en un context marcat per la falta d’oferta i l’encariment de preus.
Tretze mesos a l’alça
Amb este descens d’agost, mes caracteritzat per les vacacions d’estiu, les compravendes de vivenda trenquen amb 13 mesos consecutius de pujades, encara que, en l’acumulat de l’any, continuen presentant un creixement del 16,1 %.
Per la seua banda, el nombre d’hipoteques constituïdes sobre vivendes a la Comunitat Valenciana ha pujat un 10,8 % en agost respecte al mateix mes de l’any anterior —enfront d’una pujada del 7,51 % a escala nacional—, fins a sumar un total de 3.877 operacions, encara que s’alentix, amb 0 punts menys que la taxa interanual registrada el mes anterior, segons les dades de l’INE.
Préstecs
A la Comunitat es van prestar 482,08 milions d’euros per a la constitució d’hipoteques sobre vivendes en agost, un 19,36 % més del capital prestat que fa un any. Comparat amb el mes anterior, el capital prestat per a constituir hipoteques va baixar un 31,6 %.
Atés el total de finques, es van constituir un total de 5.184 hipoteques en la regió, amb un desemborsament de capital de 682,21 milions d’euros. D’estes, 58 van ser sobre finques rústiques i 5.126 sobre urbanes.
De les 5.126 hipoteques constituïdes sobre finques urbanes en agost a la Comunitat Valenciana, 3.877 van ser sobre vivendes, 27 en solars i 1.222 en un altre tipus.
Suscríbete para seguir leyendo
- Premi Reina Sofia de Composició: “Si no fora per la banda del meu poble, no estaria ací”
- La Gossa Sorda canvia Pego per Picassent
- Llíria dedica un mural a Margarida Borràs, dona trans executada a València en 1460
- L’AVL es revolta contra el “terraplanisme lingüístic” del Consell
- Els organitzadors de les marxes contra Mazón demanen el suport del carrer: “La reivindicació també és memòria”
- S’obri el termini per a demanar les ajudes de 500 i 600 € a alumnes afectats per la dana
- Les PAU de 2026 se celebraran els dies 2, 3 i 4 de juny
- Mazón, sobre si assistirà al funeral d’estat per la dana: “No he de contestar a través dels mitjans a cap associació”