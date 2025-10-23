Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Creixen les hipoteques, baixen les compres a la Comunitat Valenciana

Edificis de vivendes a València

Edificis de vivendes a València / Europa Press

Jordi Cuenca

València

Menys cases venudes, però més hipoteques constituïdes en agost. Eixe és l’escenari que va dibuixar ahir l’Institut Nacional d’Estadística (INE) sobre el mercat immobiliari recent a la Comunitat Valenciana. La compravenda de vivendes va caure un 6,7 % en agost a la Comunitat Valenciana, una de les nou autonomies en les quals estes operacions van baixar, i se situa per darrere d’Astúries, Canàries, Múrcia, Extremadura i Andalusia.

En el conjunt del país, les operacions van descendir en agost un 3,4 % interanual, el primer descens des que va començar l’any, amb 47.697 operacions, la xifra més baixa que es registra per a este mes en cinc anys, segons les dades publicades hui. Si es compara amb el mes anterior, juliol, la caiguda de les operacions va ser més pronunciada, del 26,3 %, en un context marcat per la falta d’oferta i l’encariment de preus.

Tretze mesos a l’alça

Amb este descens d’agost, mes caracteritzat per les vacacions d’estiu, les compravendes de vivenda trenquen amb 13 mesos consecutius de pujades, encara que, en l’acumulat de l’any, continuen presentant un creixement del 16,1 %.

Edificio de viviendas en Patraix

Edifici de vivendes a Patraix / Europa Press

Per la seua banda, el nombre d’hipoteques constituïdes sobre vivendes a la Comunitat Valenciana ha pujat un 10,8 % en agost respecte al mateix mes de l’any anterior —enfront d’una pujada del 7,51 % a escala nacional—, fins a sumar un total de 3.877 operacions, encara que s’alentix, amb 0 punts menys que la taxa interanual registrada el mes anterior, segons les dades de l’INE.

Préstecs

A la Comunitat es van prestar 482,08 milions d’euros per a la constitució d’hipoteques sobre vivendes en agost, un 19,36 % més del capital prestat que fa un any. Comparat amb el mes anterior, el capital prestat per a constituir hipoteques va baixar un 31,6 %.

Atés el total de finques, es van constituir un total de 5.184 hipoteques en la regió, amb un desemborsament de capital de 682,21 milions d’euros. D’estes, 58 van ser sobre finques rústiques i 5.126 sobre urbanes.

De les 5.126 hipoteques constituïdes sobre finques urbanes en agost a la Comunitat Valenciana, 3.877 van ser sobre vivendes, 27 en solars i 1.222 en un altre tipus.

