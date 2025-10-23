Llevant UE
La defensa es convertix en un llast per a Calero
L’equip granota és el segon més golejat fins al moment en la Lliga i es manté fora del descens gràcies al seu encert ofensiu
Este començament de temporada del Llevant UE en la seua tornada a Primera Divisió està deixant llums i ombres en el seu rendiment. L’equip granota continua immers en eixe procés de millora i creixement, però, sobretot, d’aprenentatge constant i correcció d’errors. Tot i que l’equip es troba en una posició “ideal” —quinzens, amb huit punts (encara que a dos passos del descens)—, per a aconseguir el seu anhelat objectiu de la permanència, els de Calero hauran d’esmenar eixa bretxa existencial en la zona defensiva, un dels llastos que perseguix els granota, especialment en el Ciutat de València. En les nou primeres jornades, el Llevant ha deixat mostres de ser un equip unit i compromés, ferri i combatiu, però li falta enfortir la seua rereguarda, una de les debilitats en este inici de campanya. La temporada passada, els d’Orriols van ser un dels equips que menys gols va encaixar en Segona Divisió (42, concretament). Sens dubte, més enllà de la capacitat golejadora de l’equip, tant jugar a casa com eixa fortalesa en defensa van ser dos aspectes claus per a aconseguir l’ascens.
Però enguany no acaba de quallar. Se suma un cúmul d’aspectes que cal corregir: la defensa de l’àrea, la contundència, els desajustaments en les marques i la fermesa de les línies. Tot això es postula com una prioritat màxima a reparar per a aconseguir un equip sòlid i compacte, encadenar porteries a zero i ser més forts a casa. Cert és que el Llevant ha mostrat l’altra cara de la moneda en l’apartat ofensiu: 13 gols a favor, genera oportunitats clares de gol i compta en atac amb Etta Eyong, Iván Romero, Carlos Álvarez o Brugui, quatre atacants determinants, i amb gran olfacte golejador. Però és suficient amb marcar molts gols? Evidentment, no, i més en Primera Divisió. L’equip granota necessitarà aconseguir eixe equilibri atac-defensa i una major seguretat en la saga. Igualar tant el costat ofensiu com el defensiu: les dos àrees han de ser eficients i fortes.
Les presents estadístiques en la Lliga evidencien que el Llevant té un problema que exigix intervenció immediata abans que vaja a més. Actualment, els de Calero són el segon equip més golejat de Primera Divisió, amb 17 gols encaixats. Únicament el Girona —amb 19 gols en contra— supera l’equip llevantinista. El tercer amb este registre negatiu és el Reial Oviedo, que en suma 16. Esta situació es convertix en un obstacle a esmenar quan encaixes més gols dels que eres capaç de fer. I això que, precisament, els granota tenen pólvora de sobres per a decidir els partits. Però no està sent suficient, almenys per a aconseguir eixa estabilitat. De fet, tenen un gol average de -4, cosa que reflectix que esta capacitat golejadora no està cobrint la carència defensiva.
