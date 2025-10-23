Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Dénia, present en un esdeveniment gastronòmic en la ciutat de Porto

Organitzat per Saborea España i Turespaña, l’esdeveniment ha tingut com a objectiu acostar la gastronomia espanyola al país veí

Dénia està reconeguda com a ciutat creativa de la gastronomia per la UNESCO

Dénia està reconeguda com a ciutat creativa de la gastronomia per la UNESCO / Ajuntament de Dénia

Mapi Casabán

Mapi Casabán

Dénia

El 21 d’octubre, Dénia va tindre l’oportunitat d’acostar la seua gastronomia al poble portugués gràcies a l’esdeveniment organitzat per Saborea España i Turespaña a Porto. La ciutat alacantina va brillar amb la proposta del cuiner Carlos García, del restaurant Dexcaro & Osadía Dénia, per a representar la seua gastronomia.

El consistori afirma que “Dénia no és només una destinació costanera encantadora: ha sigut reconeguda com a ciutat creativa de la gastronomia per la UNESCO” i “figura entre els pobles costaners més gurmet d’Espanya segons la Guia Michelin”. Estos punts són els que van voler transmetre als agents del sector turístic i premsa especialitzada que va assistir a l’esdeveniment.

Carlos García, cuiner del restaurant Dexcaro & Osadía Dénia / Ajuntament de Dénia

Aposta pel turisme gastronòmic

Saborea España, juntament amb Turespaña (Oficina Espanyola de Turisme a Portugal), va ser l’encarregat de presentar este esdeveniment en la sala El Patio, de l’espai WOW, a Vila Nova de Gaia (Porto).

En esta trobada, conduïda pel periodista Miguel Torrão, es van reunir altres quatre destinacions gastronòmiques de referència a més de Dénia: Burgos, Cambrils, Gran Canària i Lanzarote. Cada ciutat va presentar les seues pròpies degustacions i showcookings a càrrec de xefs de renom, mostrant la diversitat, l’excel·lència del producte local i les tradicions culinàries que fan d’Espanya una destinació imprescindible per als amants de la bona taula.

Presentació de Dénia en l’esdeveniment / Ajuntament de Dénia

Durant l’esdeveniment, els convidats van poder gaudir d’una selecció de vins, assaborir l’essència de la cuina espanyola i participar en el sorteig d’atractius premis vinculats a experiències gastronòmiques.

Un acostament de la gastronomia espanyola a Portugal

També es van impartir tallers per als professionals assistents, orientats a aprofundir en productes, tècniques i propostes de maridatge de les destinacions populars.

Des de Saborea España i Turespaña assenyalen que el que han volgut és “acostar al públic portugués la riquesa culinària d’Espanya, des de les receptes de territori fins als productes amb denominació d’origen, i demostrar com la gastronomia és hui motor d’identitat, sostenibilitat i turisme de qualitat”.

