Dénia, present en un esdeveniment gastronòmic en la ciutat de Porto
Organitzat per Saborea España i Turespaña, l’esdeveniment ha tingut com a objectiu acostar la gastronomia espanyola al país veí
El 21 d’octubre, Dénia va tindre l’oportunitat d’acostar la seua gastronomia al poble portugués gràcies a l’esdeveniment organitzat per Saborea España i Turespaña a Porto. La ciutat alacantina va brillar amb la proposta del cuiner Carlos García, del restaurant Dexcaro & Osadía Dénia, per a representar la seua gastronomia.
El consistori afirma que “Dénia no és només una destinació costanera encantadora: ha sigut reconeguda com a ciutat creativa de la gastronomia per la UNESCO” i “figura entre els pobles costaners més gurmet d’Espanya segons la Guia Michelin”. Estos punts són els que van voler transmetre als agents del sector turístic i premsa especialitzada que va assistir a l’esdeveniment.
Aposta pel turisme gastronòmic
Saborea España, juntament amb Turespaña (Oficina Espanyola de Turisme a Portugal), va ser l’encarregat de presentar este esdeveniment en la sala El Patio, de l’espai WOW, a Vila Nova de Gaia (Porto).
En esta trobada, conduïda pel periodista Miguel Torrão, es van reunir altres quatre destinacions gastronòmiques de referència a més de Dénia: Burgos, Cambrils, Gran Canària i Lanzarote. Cada ciutat va presentar les seues pròpies degustacions i showcookings a càrrec de xefs de renom, mostrant la diversitat, l’excel·lència del producte local i les tradicions culinàries que fan d’Espanya una destinació imprescindible per als amants de la bona taula.
Durant l’esdeveniment, els convidats van poder gaudir d’una selecció de vins, assaborir l’essència de la cuina espanyola i participar en el sorteig d’atractius premis vinculats a experiències gastronòmiques.
Un acostament de la gastronomia espanyola a Portugal
També es van impartir tallers per als professionals assistents, orientats a aprofundir en productes, tècniques i propostes de maridatge de les destinacions populars.
Des de Saborea España i Turespaña assenyalen que el que han volgut és “acostar al públic portugués la riquesa culinària d’Espanya, des de les receptes de territori fins als productes amb denominació d’origen, i demostrar com la gastronomia és hui motor d’identitat, sostenibilitat i turisme de qualitat”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Premi Reina Sofia de Composició: “Si no fora per la banda del meu poble, no estaria ací”
- La Gossa Sorda canvia Pego per Picassent
- Llíria dedica un mural a Margarida Borràs, dona trans executada a València en 1460
- L’AVL es revolta contra el “terraplanisme lingüístic” del Consell
- Els organitzadors de les marxes contra Mazón demanen el suport del carrer: “La reivindicació també és memòria”
- S’obri el termini per a demanar les ajudes de 500 i 600 € a alumnes afectats per la dana
- Les PAU de 2026 se celebraran els dies 2, 3 i 4 de juny
- Mazón, sobre si assistirà al funeral d’estat per la dana: “No he de contestar a través dels mitjans a cap associació”