Anàlisi
La disputa Govern-Consell entra en una fase nova: “Mazón gestiona malament”
Les mamografies que s’han deixat de fer i els diners donats per la riuada i que la Generalitat no ha utilitzat comencen a reorientar el debat públic a un estadi posterior a l’actuació del 29-O i assumint la permanència del president
A punt de complir-se l’any de la dana, l’actuació del president de la Generalitat la vesprada del 29 d’octubre de 2024, mentres es desencadenava la pitjor catàstrofe natural a la Comunitat Valenciana, comença a deixar pas a nous fronts de debat, que situen ja la discussió en una etapa posterior a la de la riuada. Esta continuarà durant anys molt present, atesa la magnitud de la tragèdia i les seues seqüeles, però l’agenda pública comença a eixamplar-se.
El focus de l’enfrontament entre el Govern d’Espanya i la Generalitat ha començat a moure’s pensant en l’endemà de l’aniversari de la gran riuada. Ja no es tracta de centrar-se en el que va fer Carlos Mazón el 29-O, sinó de retratar-lo com un mal gestor públic, durant l’emergència i després. Amb este gran assumpte i amb uns altres.
El Palau de la Moncloa no està exempt d’esta operació. Es va veure ahir en la sessió de control en el Congrés dels Diputats, quan el president del Govern, Pedro Sánchez, va acusar Mazón de “deixar en el calaix” nou milions d’euros rebuts per a les víctimes de la dana. Es referia als dotze milions recaptats mitjançant donacions, dels quals, segons va assenyalar la portaveu del Consell dimarts passat, s’han gastat 3,4 milions en l’últim paquet d’ajudes socials (d’un total de 108 milions). No és casual que Sánchez citara el “baró” valencià i l’andalús Moreno Bonilla, este últim tocat per les fallades en el cribratge del càncer de mama. La referència torna a situar Mazón com a exemple negatiu de la gestió dels populars a Espanya, un clàssic de l’últim any que, no obstant això, no ha tingut conseqüències reals.
Va rematar la delegada de l’executiu, Pilar Bernabé, minuts després. “La incapacitat de gestió és total”, va afirmar a Chiva al ser preguntada per este cas. La línia discursiva comença, així, a quedar ben clara.
Precisament, el repartiment de fons per a la dana ha sigut, en els últims mesos, munició de Mazón i els seus consellers contra el Govern progressista. La Generalitat va tardar ahir minuts a respondre amb la dinamita acumulada: va denunciar, per boca de Susana Camarero, que Sánchez encara deu a les famílies 565 milions d’euros en ajudes de primera necessitat. Un compte “injust” i “fals”, segons fonts del Govern, perquè les citades ajudes són incompatibles amb les indemnitzacions del Consorci d’Assegurances.
El cas de les donacions coincidix en el temps amb la polèmica sobre les mamografies (90.000) que s’han deixat de fer en 2024 i amb els canvis pactats amb Vox en les Corts encaminats a assenyalar el pes dels immigrants en algunes estadístiques i a diluir realitats, com la reivindicació LGTBI, en l’activitat parlamentària.
La influència de la ultradreta en les polítiques valencianes és línia argumental clara de l’oposició, però l’assumpte de la prevenció i l’atenció precoç del càncer de mama ha començat a ser factor d’erosió del Consell de Mazón i suposa, d’alguna manera, obrir nous fronts al marge de la dana després d’un any de confrontació total entorn d’esta i d’absència de diàleg.
Això no obstant, els nous eixos de discussió suposen assumir la continuïtat de Mazón en la Generalitat i aprofundir en vies de desgast més que en estratègies de destitució, quan s’entra, de ple, en la costa avall de la legislatura.
