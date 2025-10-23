Els centres escolars impartiran formació davant d’inundacions a partir del segon i tercer trimestre
El pla de formació començarà entre l’alumnat de Primària i Secundària
El vicepresident segon i conseller per a la Recuperació Econòmica i Social, Francisco José Gan Pampols, parlava, en les últimes setmanes, sobre la importància de l’autoprotecció. “Va fallar l’autoprotecció”, va considerar —cosa que va generar la indignació de les associacions majoritàries de víctimes de la dana—, i, per a reforçar eixa cultura de prevenció davant dels riscos, el Consell ha buscat començar pels més menuts.
El president de la Generalitat, Carlos Mazón, ha anunciat la posada en marxa d’un projecte educatiu de formació en prevenció davant d’emergències, que començarà este curs i estarà dirigit a l’alumnat d’Educació Primària i Secundària “amb l’objectiu de reforçar la cultura de la prevenció des de les aules”.
Així ho ha avançat després de la presentació d’esta iniciativa, al costat de Gan Pampols, el conseller d’Emergències i Interior, Juan Carlos Valderrama, i el titular d’Educació, Cultura, Universitats i Ocupació, José Antonio Rovira. Per a reforçar la justificació d’eixa necessitat de formació en les escoles, s’han referit a l’informe diagnòstic del Pla Endavant de Recuperació i han assenyalat “l’escassa conscienciació social sobre el risc d’inundacions, unida a la falta de formació preventiva específica en esta matèria”.
Començarà per les inundacions
Per això, Mazón assegura que aposta per “la formació i el coneixement pràctic” perquè la Comunitat Valenciana puga “avançar cap a un major i millor coneixement dels riscos i del seu impacte”.
En concret, l’alumnat dels col·legis i instituts de la Comunitat Valenciana començarà a formar-se este mateix curs. Els continguts d’esta formació començaran, un any després de la dana del passat 29 d’octubre, per la sensibilització en matèria d’inundacions. Així, a partir del segon i tercer trimestre, els centres escolars començaran a impartir a l’alumnat formació sobre esta matèria, i, a partir del pròxim curs 2026-2027, s’abordaran continguts més genèrics sobre emergències. Segons Mazón, esta iniciativa arreplegada en el Pla Endavant de Recuperació “ha arribat per a quedar-se”.
“Permetrà també que esta informació arribe a les famílies i a la població en conjunt, la qual cosa contribuirà a construir una societat més informada i més ben preparada”, ha dit.
Formació del professorat
Com a pas previ, s’ha desenrotllat un programa de formació al professorat durant el mes de setembre passat que ha finalitzat precisament este dijous, i que s’ha impartit amb la col·laboració de l’Ivaspe i el Cefire. En el pla formatiu, que s’estendrà a tot el professorat de la Comunitat Valenciana, s’aborden continguts en matèria de protecció civil, recomanacions d’actuacions davant de riscos naturals, així com riscos relacionats amb accidents industrials, químics o altres.
A més, la Generalitat posa a la disposició de centres educatius de Primària i de Secundària de la Comunitat Valenciana un conjunt de materials didàctics i divulgatius davant d’escenaris de pluges intenses, entre els quals s’inclouen cartelleria específica, així com díptics, un vídeo i un audiollibre.
Recursos per a l’alumnat
Els cartells, que inclouen codis QR per a la descàrrega de l’app del 112 i de consells i informació d’interés en relació amb les inundacions, es distribuiran als centres de Primària i Secundària, mentres que l’audiollibre, els díptics i el vídeo han sigut elaborats pensant en l’alumnat de menys edat i es repartiran només en els col·legis. A més, es realitzarà l’enviament dels enllaços de descàrrega de materials als centres que impartixen ensenyances d’FP o Educació Especial, així com a les escoles oficials d’idiomes, els conservatoris, els centres d’ensenyances artístiques i els centres d’ensenyances esportives, entre altres.
Els recursos inclouen recomanacions clares i útils tant a l’alumnat com a la comunitat educativa en format audiovisual, activitats i xicotets simulacres.
Durant l’acte de presentació d’este projecte educatiu també s’ha donat a conéixer la nova marca de la Generalitat en prevenció d’emergències: “Dona el PAS”, les sigles de la qual responen a les paraules “Prevenim, Actuem, Salvem”, una marca elaborada en col·laboració amb les agències Decom i Sapristi.
