Els horts urbans de Sociópolis continuen abandonats un any després de la dana
Compromís denuncia els incompliments de l’equip de govern municipal: “No han fet res”
El Grup Municipal de Compromís en l’Ajuntament de València ha denunciat l’“abandó absolut” dels horts urbans de Sociópolis —en el poble de la Torre— i la “mentida reiterada” del Govern de María José Catalá i Vox, després de comprovar in situ que el recinte continua tancat i en un estat preocupant de degradació, malgrat que el regidor d’Agricultura, de Vox, va assegurar, el mes d’abril passat, que “les activitats es reprendrien amb normalitat a partir de setembre”.
Segons ha explicat la regidora de Compromís Lluïsa Notario, “el Govern municipal va prometre que els horts estarien operatius amb l’arribada de la temporada de cultius d’hivern, però el que hem trobat és un espai ple de canyes, fem i residus, amb la tanca caiguda i sense cap treball de rehabilitació en marxa”.
Visita al lloc
Notario ha recordat que l’equip de Compromís va visitar recentment el recinte juntament amb membres de l’associació gestora Estimem l’Horta i que la imatge “és desoladora: no hi ha cultius, ni treballs de reparació, ni informació per a les persones usuàries”.
“La realitat desmentix completament el relat del PP i Vox”, ha afirmat. “Ens van dir que les obres estaven en execució, que s’havia reposat la tanca i que s’havien adequat els marcs de cultiu. Doncs bé, no s’ha fet absolutament res. És una altra mostra més de la seua gestió basada en la propaganda i el menyspreu al treball comunitari”.
“Ens van dir que les obres estaven en execució, que s’havia reposat la tanca i que s’havien adequat els marcs de cultiu. Doncs bé, no s’ha fet absolutament res”
Segons la resposta oficial de l’Ajuntament, la rehabilitació dels horts urbans havia d’executar-se dins del marc de les ajudes del Reial decret llei 6/2024, per a reparar els danys causats per la dana d’octubre de 2024. No obstant això, Compromís denuncia que el Govern municipal “no ha oferit ni dates ni explicacions sobre l’estat del projecte ni sobre quan es reobriran els horts”.
Símbol d’agricultura urbana
Notario ha lamentat que un projecte que va nàixer com a símbol d’agricultura urbana, sostenibilitat i convivència “estiga literalment abandonat per un govern que no creu ni en l’horta ni en la participació ciutadana”.
“Els horts de Sociópolis haurien de ser un espai viu, verd i actiu, però ara mateix són un solar ple de brutícia. El Govern municipal mentix, no actua i condemna un projecte amb gran valor social i ambiental. Exigim que complisquen les seues promeses, que executen les obres i que retornen a la ciutadania el seu hort urbà”, assegura la regidora de Compromís.
