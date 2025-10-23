Foios tindrà cronista municipal
L’equip de govern i l’oposició arriben a un acord per a modificar el reglament del cronista oficial
L’equip de govern municipal de Foios (Compromís per Foios i PSPV) i l’oposició (Partit Popular) han arribat a un acord per a modificar el reglament del cronista oficial de Foios, amb l’objectiu de reforçar la col·laboració institucional, garantir més transparència i facilitar el desenrotllament del treball d’esta figura en el municipi.
L’alcalde de Foios i responsable de l’Àrea de Cultura i Patrimoni, Sergi Ruiz, ha subratllat que “esta firma representa un pas avant en la preservació de la nostra memòria col·lectiva i un reconeixement al paper fonamental del cronista com a garant del nostre llegat històric”.
Este consens entre el Govern municipal i l’oposició permetrà, a més, la presa de possessió del cronista oficial de Foios, Daniel Corell, després dels esdeveniments ocorreguts en el ple del passat mes de maig. Amb això, es fa un pas avant cap a la normalització institucional i l’enfortiment de la col·laboració entre totes les forces polítiques de l’Ajuntament. Daniel Corell tindrà un acte institucional a manera de presentació oficial com a cronista municipal de Foios. L’Ajuntament convidarà diferents autoritats i altres cronistes de la comarca a este esdeveniment protocol·lari.
D’altra banda, el nou acord incorpora mesures que milloren la rendició de comptes de l’activitat del cronista, com l’obligació de presentar anualment un pla de treball i una memòria d’activitats. Els dos documents es remetran a tots els grups polítics amb representació municipal, per a assegurar així una gestió més oberta, participativa i transparent.
La firma de l’acord entre l’alcalde de Foios, Sergi Ruiz, i la portaveu del Grup Popular, Amparo Clemente, mostra el compromís de les dos parts per impulsar una gestió municipal basada en la col·laboració, la transparència i la responsabilitat.
