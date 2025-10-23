L’art rupestre de la cova de Lascaux arriba al Museu de Prehistòria
El museu de la Diputació de València presenta una mostra internacional sobre les obres mestres de l’art paleolític d’esta cavitat francesa. L’exposició s’estrena per primera vegada a Espanya i s’exhibirà en el Mupreva fins a març de 2026
El Museu de Prehistòria oferix un viatge en el temps a la cova de Lascaux (França) de fa 21.000 anys a través d’una nova exposició temporal sobre l’art rupestre d’una de les cavitats paleolítiques més emblemàtiques de la prehistòria. Així, el museu proposa, des d’este dimecres, “La cova de Lascaux. Un viatge virtual al passat”, que podrà visitar-se fins a març de 2026, amb una dotzena de mòduls que recopilen tot el coneixement científic acumulat a Lascaux des del seu descobriment en 1940 fins a les anàlisis científiques i tècniques de reproducció de l’art rupestre més recents. També inclou una exclusiva visita virtual immersiva i interactiva que permet conéixer de primera mà les obres mestres de l’art paleolític de la cova.
“Per primera vegada esta exposició arriba a Espanya i ho fa ací, a València, gràcies a l’impuls de la Diputació de València, a través de l’Àrea de Cultura, i a la col·laboració indiscutible del Conseil Départemental de la Dordogne, institució que custodia i promou este important llegat patrimonial”, ha assenyalat el diputat de Cultura, Paco Teruel, durant la presentació de la mostra.
Per a Teruel, la cova de Lascaux, inscrita en la Llista del patrimoni mundial de la Unesco des de 1979, és un espai “emblemàtic, considerat una autèntica ‘capella sixtina’ de l’art paleolític, el descobriment del qual va marcar un abans i un després en el coneixement del passat humà”. El responsable de Cultura ha avançat que, a través d’esta exposició, el visitant “no només observarà, també viurà una experiència cultural integral: un recorregut per la ciència, l’art i la tecnologia que permet comprendre la importància de Lascaux com a símbol de la creativitat humana des dels seus orígens”. “Amb esta nova proposta —continua Teruel— reafirmem el nostre compromís amb la divulgació del patrimoni universal i amb la innovació en l’oferta cultural, entesa com un motor de transformació social”.
Per la seua banda, el president del Conseil Départemental de la Dordogne, Germinal Peiro, destaca l’exitós acolliment internacional de “Lascaux. L’Exposition Internationale”, “que, des de 2013, ha visitat Chicago, Mont-real, Tòquio, Shanghai, Johannesburg, Munic, Nàpols, Bristol i Mònaco, entre altres ciutats”. Peiro ha mostrat la seua satisfacció per presentar l’exposició a València, ciutat amb la qual manté un vincle emocional. “Vindre ací, a este magnífic museu públic obert per a tots era molt important per a nosaltres”, assenyala. Així mateix, ha posat l’accent també en el caràcter immersiu de la mostra, la qual “combina la història i la prehistòria amb la innovació, a més de presentar la cova de Lascaux de manera virtual, impulsant també una altra part molt important, el desenrotllament de la cultura en els nostres països”.
Així, després d’haver viatjat per 13 països i 18 ciutats del món, l’exposició internacional aterra per primera vegada a Espanya de la mà del Museu de Prehistòria. La responsable del Museu, Maria Jesús de Pedro, assenyala que el Mupreva “va acceptar el repte de portar la mostra a terres valencianes”. “Durant els últims dos anys —assenyala—, hem estat en contacte amb el Conseil Départemental de la Dordogne, propietari i productor, i amb la Société Publique Local Lascaux–L’Exposition Internationale, institució que gestiona les itineràncies, per a formalitzar un acord que es va firmar el mes de setembre passat”.
De Pedro destaca també que es tracta d’una mostra “única en el seu gènere, tant des d’un punt de vista científic com estètic, ja que permet endinsar-se en la cavitat i conéixer de primera mà les obres mestres de l’art paleolític d’esta cova, gràcies a un procediment tècnic innovador, una experiència de realitat virtual d’alta resolució”. Així mateix, apunta que “La cova de Lascaux. Un viatge virtual al passat” complementa i combina a la perfecció amb la magnífica col·lecció de plaquetes pintades i gravades de la cova del Parpalló de Gandia, que forma part de l’exposició permanent del Museu de Prehistòria”.
L’exposició
“La cova de Lascaux. Un viatge virtual al passat” consta de dotze mòduls que recopilen tot el coneixement científic acumulat a Lascaux des del seu descobriment en 1940 fins a les anàlisis científiques i tècniques de reproducció de l’art rupestre més recents. També inclou una exclusiva visita virtual immersiva i interactiva. El muntatge es distribuïx en dos sales que sumen uns 350 m² d’exposició.
La mostra explica com quatre adolescents van trobar, per casualitat, este tresor de l’art paleolític l’estiu de 1940. Un descobriment que va sorprendre i que, fins al seu tancament al públic en 1963, va atraure més d’un milió de visitants. Presenta també una maqueta a escala 1/10 de la sala dels bous elaborada a partir del model digital de Lascaux. En esta s’aprecia la geometria i mineralogia de la cova, elements que, sens dubte, van determinar l’elecció dels pigments emprats en les pintures i va impedir l’execució de gravats en esta part de la cova.
Dos dels panells decorats més emblemàtics i coneguts de la cova de Lascaux són la vaca negra i l’escena del pou. Es tracta de rèpliques elaborades a mà pels artistes de l’Atelier des Fac-Similés du Périgord. En primer lloc, la vaca negra, que forma part de l’espai conegut com la nau, presenta una monumental vaca (femella d’ur o bou prehistòric ja extingit) acompanyada d’uns vint cavalls xicotets, d’un parell de cabres munteses i de signes quadrangulars multicolors. Este panell és un magnífic exemple que revela la delicadesa en l’ús de dos tècniques artístiques, la pintura i el gravat, invisible a simple vista.
La proposta “reafirma el compromís de la corporació provincial amb la divulgació del patrimoni universal i amb la innovació en l’oferta cultural”
L’escena del pou es troba en el lloc més inaccessible de la cova, un forat o pou de cinc metres de profunditat. Este panell mostra l’única figura humana de Lascaux, acompanyada per un bisó ferit, una au, un rinoceront i quatre signes. La seua excepcionalitat ha fet que este conjunt pictòric s’haja convertit en la imatge més repetida i cèlebre de Lascaux.
La mostra incorpora també quatre escultures hiperrealistes d’Homo sapiens del Paleolític elaborades per Elizabeth Daynès, artista plàstica francesa especialitzada en la recreació d’éssers humans del passat. Estes peces mostren persones amb característiques similars a les nostres: mateixa capacitat cranial, domini d’un llenguatge articulat, capaces de produir obres d’art, roba i adornaments refinats i elegants.
D’altra banda, una sèrie de mòduls mostren els treballs de documentació i copiatge exhaustiu de les representacions artístiques duts a terme en la cova des de 1952. També expliquen les diverses tecnologies emprades: des dels primers calcs a mà alçada i motles de les parets fins a les últimes tècniques fotogràfiques i programes informàtics destinats a la confecció de rèpliques de gran precisió. Així mateix, un mòdul interactiu permet conéixer i reproduir el bestiari de la cova: cavalls, cérvols, urs, bisons, cabres munteses, felins, rinoceronts i també alguns signes.
Les obres mestres, però també les restes d’alimentació i d’utensilis trobades en la cova ens conten com era la vida de les poblacions seminòmades de Lascaux durant el Paleolític. A més, ajuden a saber la cronologia de les pintures i de les ocupacions humanes de Lascaux. Concretament, cinc restes de ren han revelat que els grups caçadors i recol·lectors van ocupar regularment la cova entre fa 21.500 i 21.000 anys.
La mostra conclou amb un viatge immersiu mitjançant el qual el públic visitant podrà gaudir d’una experiència única accedint a la cova de Lascaux i descobrint tots els tresors artístics que conté.
Suscríbete para seguir leyendo
- Premi Reina Sofia de Composició: “Si no fora per la banda del meu poble, no estaria ací”
- La Gossa Sorda canvia Pego per Picassent
- Llíria dedica un mural a Margarida Borràs, dona trans executada a València en 1460
- L’AVL es revolta contra el “terraplanisme lingüístic” del Consell
- Els organitzadors de les marxes contra Mazón demanen el suport del carrer: “La reivindicació també és memòria”
- S’obri el termini per a demanar les ajudes de 500 i 600 € a alumnes afectats per la dana
- Les PAU de 2026 se celebraran els dies 2, 3 i 4 de juny
- Mazón, sobre si assistirà al funeral d’estat per la dana: “No he de contestar a través dels mitjans a cap associació”