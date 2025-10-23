Making Of Fest Gandia: una proposta de cine, potent i gratuïta
L’objectiu és ensenyar al públic els secrets del sector audiovisual
La productora Moveworld i l’Ajuntament de Gandia organitzen la primera edició del Making Of Fest, un festival del sector audiovisual (cine, vídeo i jocs), que s’ha programat per a l’última setmana del mes de novembre, del 24 al 30.
L’objectiu d’esta nova proposta cultural és que els ciutadans (el públic en general) coneguen de primera mà els processos creatius de les produccions audiovisuals i, a més, que ho facen a través de trobades presencials amb directors, productors o guionistes, en definitiva, amb els creadors del producte.
Es tracta que es puguen conéixer els secrets dels llargmetratges, pel·lícules d’animació o documentals contats per alguns dels seus principals protagonistes.
El Making Of Fest Gandia oferirà projeccions, xarrades, col·loquis, exposicions, tallers o activitats formatives i, a més, tot, absolutament tot, de manera lliure i gratuïta.
El festival es durà a terme en espais com el campus de Gandia de la Universitat Politècnica de Gandia, el Teatre Serrano, el Palau Ducal o el Centre Comercial La Vital.
La proposta és tan potent que a Gandia vindran directors de cine de la categoria de Fernando Colomo, Antonio Hernández o David Trueba per a explicar com han fet les seues últimes pel·lícules, en alguns casos acompanyats de guionistes (Rafa Calatayud), productors (Ramiro Acero) o directors de fotografia com José Luis Alcaide.
L’esdeveniment també pretén involucrar el sector de l’hostaleria de Gandia amb una invitació de l’organització als restauradors perquè, durant la setmana del festival, elaboren un “menú de cine”.
El Making Of Fest Gandia s’ha presentat este dijous en l’ajuntament de Gandia amb la presència de la regidora de Cultura, Balbina Sendra; el responsable de la productora que l’organitza, Ricardo Torres, i el cineasta Rafa Maluenda, també director del documental Berlanga!!!, que es podrà veure durant el festival.
Sendra ha destacat que “Gandia es convertirà en un gran escenari de cine” amb l’objectiu d’incentivar nous valors de l’audiovisual.
Torres ha sigut l’encarregat d’exposar la programació prevista i Maluenda ha comentat que el festival “propiciarà trobades entre cineastes i la comunicació d’estos amb el públic”.
