El Consell secunda el projecte de modernització i expansió dels regants a Montaverner
La directora general d’Aigua confirma que la Generalitat finançarà la totalitat de l’ambiciós projecte de modernització de regadius després de la fusió de diverses comunitats de la Vall d’Albaida
La directora general d’Aigua i Desenrotllament Rural de la Generalitat Valenciana, Sabina Goretti, va visitar, este dimecres, les instal·lacions de la Comunitat de Regants de la Foia del Pou, amb seu a Montaverner, per a conéixer amb més detall el projecte d’expansió i fusió amb altres dos col·lectius d’agricultors de la comarca, així com la tasca que desenrotlla la comunitat en la gestió de l’aigua.
La trobada ha servit per a reforçar els vincles entre administracions i avançar en els objectius compartits de sostenibilitat. La directora general va confirmar que la Generalitat finançarà la totalitat de les obres de l’ambiciós projecte que preveu l’ampliació del modern sistema de reg per degoteig amb tecnologia punta desenrotllat per la Foia del Pou per a integrar les comunitats de regants de Colata, l’Olleria i el Pas de Montaverner.
La inversió, valorada en uns 2 milions d’euros, aposta per la modernització de regadius, reutilitzant l’aigua regenerada procedent de la depuradora. Esta circumstància permetrà reduir la pressió sobre el riu i els costos de manteniment, a més de garantir una gestió de l’aigua més eficient i una millora de les condicions dels cultius d’esta zona de la Vall d’Albaida.
Compartir costos
La tecnologia i l’enorme bassa de reg localitzat amb capacitat per a emmagatzemar 170.000 m³ amb què compta esta comunitat de regants des de fa uns anys obri un ventall de possibilitats molt gran per a fer extensiu l’ús de les infraestructures executades per esta entitat. L’aliança permet, al mateix temps, compartir costos en un moment en el qual els agricultors estan patint els efectes de l’augment de gastos a tots els nivells, que en molts casos provoca l’abandó de cultius.
