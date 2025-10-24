Corberán explica els motius del mal moment del València
L’actual equip blanc-i-negre no se sembla en res al de la segona volta de la temporada passada i el tècnic de Cheste ha analitzat la situació
Que el València no travessa un bon moment no és cap secret per a ningú. L’equip no ha guanyat cap dels últims quatre partits de lliga, tot i que els rivals, Espanyol, Girona, Oviedo i Alabés, eren, a priori, assequibles. L’afició està començant a perdre la paciència, sobretot perquè l’actual València de Corberán no se sembla en res al que la temporada passada va obrar el miracle en la segona volta.
Preguntat al respecte en la roda de premsa prèvia a un partit compromés com el del Vila-real, el tècnic ha donat explicacions al mal moment esportiu de l’equip: “Sempre pense que els resultats són conseqüència del joc”, ha començat apuntant el tècnic, que ha volgut deixar clar que en el futbol sempre hi ha moments bons i moments roíns: “Per a ser sincer, és que és futbol d’elit, i el que es prepare només per als moments bons, no existix. Hi ha moments dolços i agres. També moments en els quals no donem el que necessitem. Hem d’estar preparats per als dos moments”.
Molts canvis en la plantilla
A més, Carlos Corberán ha fet referència als canvis constants en la plantilla any rere any i les conseqüències que això comporta: “És una plantilla amb molts canvis i alguns no han pogut ser presents. I eixos acoblaments a vegades tarden a produir-se”.
Unió i esforç
En qualsevol cas, el que sí que ha deixat clar el tècnic és que la seua plantilla i el seu staff continuen treballant, perquè confien a capgirar la situació: “La nostra responsabilitat és buscar que l’equip funcione en atac i defensa i staff i jugadors treballem per a això”. Per a destacar, a més, l’exigència del futbol actual, també ha destacat que “el Vila-real porta quatre partits sense guanyar i això és pels rivals als quals s’enfronta; la Lliga és elit i l’equip el que no ha de fer és rendir-se. Quan no arriba, el primer responsable em sent jo”.
La pilota parada
Una de les assignatures a corregir és, sens dubte, la pilota parada, aspecte del joc en el qual el València ha patit molt en les últimes jornades. “Hem de millorar l’efectivitat a pilota parada. És una responsabilitat que tenim per a fer-ho molt millor. Ens ha costat partits i punts que ens farien estar en una altra situació”, ha explicat el tècnic.
