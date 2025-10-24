Els veïns no veuen turismofòbia a València: “El problema és l’especulació”
Broseta recorda que “tots podem ser turistes en qualsevol moment”, però lamenta l’impacte que està tenint en la vivenda
La Federació d’Associacions Veïnals de València no creu que hi haja turismofòbia a València, però sí que veu un cansament de la gent quant a l’impacte que té el turisme en la vivenda. “Els recents incidents entre un grup de turistes i un col·lectiu de jóvens activistes de Ciutat Vella que protestaven contra els desnonaments en el carrer Caixers evidencien el cansament de molts veïns i veïnes que se senten assetjats per l’incessant creixement de l’activitat turística, que encarix la vivenda i mercantilitza l’espai públic”. “El problema no són els turistes, el problema és l’especulació que gira al voltant de la indústria del turisme. L’Ajuntament insistix en una promoció embogida de la ciutat, ignorant el fort impacte que esta indústria està tenint en la vida dels residents. Són recursos que s’invertixen en promoció turística, dins i fora de la ciutat, i que es lleven de la inspecció i el control dels excessos d’esta activitat”, assegura la presidenta de l’entitat, María José Broseta, que assegura que “les inspeccions que s’anuncien semblen més publicitàries que reals”. En eixe sentit, “continuem esperant rebre les dades concretes de com i a qui es concedixen llicències d’allotjament turístic”.
Com ha publicat este periòdic, l’incident al qual feia referència la Federació Veïnal ha tingut eco en la premsa europea, que ha col·locat València com a exemple de la turismofòbia que avança a Espanya. Broseta, però, no creu que siga així. “La turismofòbia és un invent mediàtic; el que no és un invent és que l’allotjament turístic en la ciutat és un problema. Això ho veiem, per exemple, en la judicialització permanent de les regulacions; a penes ha anunciat l’Ajuntament la regulació dels usos terciaris en la ciutat i ja hi ha 24 demandes en curs, i només ha començat el tràmit. Hi ha organitzacions del sector que es dediquen a posar bastons a les rodes de qualsevol classe de regulació”.
“El problema no és la convivència entre turistes i residents, que tots podem ser turistes en qualsevol moment… El problema és una activitat turística desbocada”
No hi ha problema de convivència
La dirigent veïnal insistix que “el problema no és la convivència entre turistes i residents, que tots podem ser turistes en qualsevol moment… El problema és una activitat turística desbocada”, una indústria que continua experimentant un creixement accelerat, sense límits. I això és el que no és sostenible, eixa és la font de conflicte”, emfatitza.
Ara que l’Ajuntament parla de turisme sostenible, Broseta li fa un recordatori: “L’únic turisme sostenible és el que té límits, i hui hi ha límits clarament rebentats, i el que ocorre és la prova del cansament i malestar existent”.
