Innovació
La Generalitat declara la Marina de València enclavament tecnològic
La denominació triada per a l’espai és 46 València Mediterranean Tech Hub
La Generalitat Valenciana ha declarat enclavament tecnològic la Marina de València. La Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme ha acceptat la petició de l’Ajuntament de València després de constatar que la Marina és un pol tecnològic de primer orde, segons ha informat el Diari Oficial de la Generalitat Valenciana (DOGV). La transformació del port com a referent emprenedor va arrancar fa deu anys amb el desembarcament de Marina d’Empreses, pol innovador impulsat per Juan Roig, president de Mercadona. La denominació triada per a l’espai és 46 València Mediterranean Tech Hub.
La Conselleria d’Innovació considera que ha quedat acreditada l’existència d’agents intensius en innovació situats en la zona geogràfica que es proposa delimitar com a enclavament tecnològic urbà de València, en concret, l’Autoritat Portuària. A més, ha pesat l’existència de convenis amb parcs tecnològics, en este cas associats a les dos universitats públiques en la ciutat: Parc Científic de la Universitat Politècnica de València (UPV) i amb el Parc Científic de la Universitat de València (UV).
Incentius fiscals
La notícia suposa que l’àrea Marina de València tindrà “importants” incentius dirigits específicament a l’ecosistema emprenedor i innovador. Les empreses que s’instal·len en l’àrea tindran accés prioritari a ajudes autonòmiques i la disponibilitat d’espais de cotreball, laboratoris compartits i entorns per a l’experimentació i el prototipatge.
Suport universitari
La Universitat Politècnica de València (UPV) i la Fundació Ciutat Politècnica de la Innovació (CPI) participen en l’impuls de l’enclavament tecnològic urbà “46 València Mediterranean Tech Hub”. L’àmbit —74.000 m² entre Las Naves i La Harinera— oferirà una bonificació del 95 % en l’ICIO (impost de construccions, instal·lacions i obres), prioritat en ajudes autonòmiques d’I+D+i i una finestreta única municipal per a les empreses que s’instal·len o amplien en la zona.
A més de la vinculació de la UPV i la CPI per a la creació d’este hub tecnològic situat en la Marina, l’Ajuntament de València també comptarà amb la vinculació d’instituts tecnològics i parcs científics de l’àrea metropolitana.
Universitat de València
La Fundació Parc Científic Universitat de València (FPCUV) també ha subscrit un conveni de col·laboració amb l’Ajuntament de València i la Universitat de València per a impulsar la creació i promoció de l’enclavament tecnològic urbà “46 València Mediterranean Tech Hub”. La Universitat considera esta iniciativa com a estratègica per a posicionar el Cap i Casal com a referent en atracció d’inversió, empreses innovadores i talent tecnològic, consolidant un ecosistema tecnològic de referència internacional.
