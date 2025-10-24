L’elevada factura del clavegueram per la dana
El Govern adjudica 437,8 milions als ajuntaments i a les empreses de l’aigua per a la reparació dels quasi 80 sistemes d’infraestructura hidràulica afectats, que es prolongarà 48 mesos, i a on els operadors ja poden iniciar els treballs
Catarroja necessitarà 71 milions d’euros per a la megainversió de reparació i substitució del seu clavegueram devastat per la dana. Es tracta del municipi que major quantitat rebrà del Govern d’Espanya per a pal·liar els danys en les seues infraestructures de proveïment, sanejament i estacions de depuració afectades pel temporal del 29 d’octubre de 2024. No és l’únic. Paiporta, el municipi més devastat per la dana, executarà obres per valor de quasi 53 milions. Per a Utiel, per citar un exemple, allunyat de l’Horta Sud, seran 33 milions.
Així consta en la resolució de la Secretaria d’Estat de Medi Ambient (Miteco), firmada este dijous i a la qual ha tingut accés Levante-EMV, en la qual es detallen els 437,8 milions de subvecions directes a municipis i empreses del cicle de l’aigua. Quasi un any després del 29-O, l’estat del clavegueram continua sent el gran problema per resoldre en el dia a dia dels municipis de la zona dana. Els temporals de les últimes setmanes han sigut un autèntic test d’estrés per a la infraestructura hidràulica dels municipis. Excepte algun problema molt puntual, el sistema ha resistit. És una de les grans preocupacions d’alcaldes i veïns, que, durant mesos, després de la tragèdia d’octubre passat, han vist com després de cada aiguarrada, en alguns casos, el sistema retornava aigües fecals en les seues cases. S’han executat obres d’emergència en els últims mesos, però es requerix una intervenció integral.
El problema tardarà a resoldre’s. Els projectes tenen una execució llarga, de 48 mesos, segons consta en el document. Es tracta, directament, d’“alçar” pobles sencers, per a reparar un sistema hidràulic que va ser rebentat per la dana, o que va aflorar problemes ancestrals, com el cas de Catarroja, que en parts de municipi mancava d’un sistema modern.
Els ajuntaments de la zona dana ja saben de quina quantitat de diners disposen per a reparar. El Govern d’Espanya ha assumit la reparació integral del cicle d’aigua, amb una inversió total de 437 milions, encara que el crèdit màxim que s’havia reservat era de 500 milions. Són 77 projectes els que s’han presentat, que en alguns casos afecten més d’un municipi.
A més dels citats municipis, destaquen els 28,9 milions que invertirà Algemesí; els 20 de Benetússer, els 14,2 milions que invertirà l’Alcúdia, o els 12 de Requena. Només els cinc municipis més afectats sumen més de 212 milions d’euros. En total, són més de 80 municipis, segons la memòria que està estudiant el Ministeri per a la Transició Ecològica.
A més de la inversió estrictament municipal, la resolució de Medi Ambient finança la reparació d’infraestructures d’àmbit supramunicipal. L’Epsar, per exemple, percebrà 12,9 milions per a escometre la reparació de l’EDAR de Pinedo; o 11,8 per als col·lectors de Torrent-Picanya.
La Generalitat oferix Vaersa
La contractació de les obres sembla que en estos moments està sent el principal obstacle perquè arranque el procés. La Generalitat ha posat en paral·lel una iniciativa perquè els ajuntaments puguen agilitzar també la contractació d’emergència de les obres a través de l’empresa pública de gestió mediambiental Vaersa.
