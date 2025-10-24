Mazón es mostra clar sobre la presència de visitants a València: “La turismofòbia no funciona”
Lamenta que s’haja obert un debat que semblava superat des de fa anys
El vídeo d’uns veïns de València enfrontant-se a uns turistes a Ciutat Vella ha reobert el debat sobre la turistificació de la ciutat i la turismofòbia a conseqüència d’esta. Nombrosos mitjans de comunicació europeus, sobretot anglesos, s’han fet eco d’este vídeo i han col·locat València com a exemple de rebuig que patixen els turistes en moltes ciutats espanyoles. Per als veïns, però, no és un problema de turismofòbia, sinó d’especulació amb el turisme i la repercussió que això està tenint en la falta de vivenda.
Doncs bé, este matí s’ha pronunciat sobre este assumpte el president de la Generalitat Valenciana, Carlos Mazón, i ha lamentat que este debat torne a estar sobre la taula. Ho ha fet durant la presentació del president de la Diputació d’Alacant, Toni Pérez, en el Fòrum Alacant organitzat pel periòdic Información. Seguint els consells que en el seu moment li va donar el mateix Pérez, en el sentit que “el millor turista no és el que més gasta sinó el que repetix”, Mazón ha lamentat “l’estigmatització” d’este motor econòmic de la Comunitat Valenciana i del conjunt d’Espanya. “La turismofòbia no funciona”, ha dit Mazón, que assegura que “el debat semblava superat fa alguns anys” i lamentablement “cal continuar defenent el sector”.
