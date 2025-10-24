Medi Ambient incorporarà la inscripció de la custòdia compartida de mascotes en el registre de mascotes
La Generalitat i el Consell Valencià de Col·legis Veterinaris firmen el nou conveni Rivia
El conseller de Medi Ambient, Infraestructures i Territori, Vicente Martínez Mus, ha anunciat un important avanç en la protecció i el benestar animal “amb la incorporació de la custòdia compartida de mascotes en el sistema d’identificació i registre d’animals de companyia a la Comunitat Valenciana”. Així ho ha confirmat el titular de Medi Ambient al costat de la presidenta del Consell Valencià de Col·legis Veterinaris, Inmaculada Ibor. Esta mesura s’emmarca en l’actualització del conveni per a la gestió del Registre supramunicipal d’identificació d’animals de companyia de la Comunitat Valenciana (Rivia), que es materialitza amb la firma de l’acord de col·laboració entre la Conselleria de Medi Ambient, Infraestructures i Territori i el Consell Valencià de Col·legis Veterinaris.
Martínez Mus ha destacat que el conveni nou “suposa un canvi fonamental que permetrà modernitzar el sistema i adaptar el funcionament del Registre supramunicipal d’identificació d’animals de companyia a la nova legislació en matèria de protecció i benestar animal”.
Entre les principals novetats del nou sistema, el conseller ha assenyalat la inscripció de gats que viuen en colònies felines, l’eliminació de les targetes físiques d’identificació, la incorporació d’informació sanitària essencial per a millorar l’atenció en situacions d’emergència i el reconeixement de les custòdies compartides. “Són mesures que reforcen la seguretat, faciliten la tinença responsable i consoliden la protecció dels nostres animals de companyia”, ha afirmat.
Plans d’emergència per a animals
El Consell, ha assegurat Martínez Mus, manté un compromís ferm amb el benestar animal, articulat a través de la cooperació constant amb els professionals del sector. “La col·laboració amb el col·lectiu de veterinaris ha sigut i continuarà sent clau per a continuar avançant en esta matèria”.
Així mateix, el conseller ha volgut recordar el treball conjunt durant les setmanes posteriors a les greus riuades d’octubre de 2024, i ha agraït “el gran suport i la col·laboració de tots els professionals del sector”. El seu treball, aquells dies, “no només va salvar més de mil animals atesos després de les riuades, sinó que ha demostrat que la solidaritat i la cooperació són la millor garantia d’esperança i recuperació”.
En este sentit, s’ha referit també al futur desenrotllament del Procediment d’atenció d’animals en situacions d’emergència, “un document pioner” elaborat per la Generalitat juntament amb l’Hospital Clínic Veterinari CEU i el Col·legi Oficial de Veterinaris de València, “amb l’objectiu d’actuar amb eficàcia i humanitat davant de qualsevol emergència que afecte els animals”.
