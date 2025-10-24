Montalvá també reclama al ministre Planas una mota que protegisca Alzira del Magre
El regidor d’Agricultura també demana celeritat a l’autorització per a construir el nou pont de Cabanyes
El regidor d’Agricultura i tinent d’alcalde de l’Ajuntament d’Alzira, Enrique Montalvá, va aprofitar, dijous, la visita del ministre Luis Planas i la comissionada de la dana, Zulima Pérez, a les obres de reparació del camí Soriano, a la Garrofera d’Alzira, per a plantejar de nou “la necessitat de crear una mota de protecció en la desembocadura del riu Magre en el Xúquer”, en el marc del pla de recuperació que s’ha dissenyat en este llit.
Montalvá va explicar els “punts febles” que, al seu juí, han de corregir-se per a garantir la seguretat del terme municipal d’Alzira davant de possibles episodis de pluges torrencials i va assenyalar com a “imprescindible i necessari per a tota la comarca de la Ribera” adequar i protegir les zones més vulnerables i susceptibles d’inundació, “especialment després de la gravetat dels danys patits en el terme rural d’Alzira, en la partida del Forn de Carrascosa, així com en el polígon industrial de la Carretera d’Albalat, a on treballen directament més de 4.000 persones”, va incidir.
El també portaveu d’UCIN va recordar que el sector agrari d’Alzira i l’associació empresarial, al costat de l’Ajuntament, han remés una sol·licitud de reunió a la Confederació Hidrogràfica del Xúquer per a exposar-li esta problemàtica i buscar solucions de manera conjunta “sense que fins a la data s’haja rebut resposta d’este organisme”. D’altra banda, el regidor també va demanar al ministre que s’agilitze el projecte del pont de Cabanyes, danyat per la crescuda del riu Verd. L’Ajuntament va presentar una memòria que planteja l’enderrocament i la construcció d’un pont nou, si bé el Ministeri ha demanat una sèrie d’esmenes.
Enrique Montalvá s’ha mostrat en les últimes setmanes especialment incisiu amb la necessitat d’aprofitar les inversions que s’estan duent a terme per a millorar la seguretat de les ciutats contra inundacions del Magre després de la dana per a preveure la construcció de motes o dics nous que protegisquen el terme municipal. El regidor alzirenc va arribar a denunciar que les motes projectades a l’Alcúdia, Guadassuar o Algemesí “condemnen Alzira a una inundació”, al canalitzar els cabals del riu sense permetre el seu desbordament en els punts actuals, un extrem que va ser desmentit per la Confederació Hidrogràfica del Xúquer, que va assegurar que estes noves proteccions no perjudicaran la capital de la Ribera Alta.
El regidor, però, ha implicat els dos sectors més afectats per les inundacions que es registren en este extrem del terme municipal, els agricultors i els empresaris del polígon industrial Carretera d’Albalat, per a reforçar la seua demanda d’una mota a l’altura de la confluència del Magre en el Xúquer després del desbordament del dia de la dana, que va afectar el terme d’Alzira.
