Pedreguer pren mesures davant de possibles apagades
L’Ajuntament ha instal·lat un grup alternador en el recinte de la Policia Local
Després de l’apagada del passat 28 d’abril, que va marcar un abans i un després en el sector elèctric i que va alertar la població sobre emergències, altres amenaces d’apagada han fet que institucions i habitants comencen a prendre mesures de prevenció.
A les persones ja se’ls va recomanar tindre un kit de supervivència amb productes bàsics en cas d’estar en una situació d’emergència. Este requerix la documentació bàsica com el DNI o la SIP, una llanterna, manta tèrmica, roba d’abrigar, un xiulet, un espill de senyalització, diners en efectiu i claus de casa.
Mesures per la seguretat
És per això que l’Ajuntament de Pedreguer, des de la Regidoria d’Indústria, ha instal·lat un grup alternador en la Policia Local. Així, en cas d’una apagada general, el municipi podrà comptar amb un punt de llum garantit per a atendre emergències de salut i seguretat.
Segons afirma el consistori, això suposa “un pas més per a fer de Pedreguer un poble més preparat i segur”.
