Una telonera d’esquerres per a presentar el projecte polític de Vicent Mompó
La diputada d’Ens Uneix, Natàlia Enguix, la seua sòcia en la Diputació, farà el “panegíric” del president este dilluns
Mompó impartix la seua primera conferència “venent” transversalitat dins d’un PP dependent de Vox
El president provincial del PP i de la Diputació de València, Vicent Mompó, acudix este dilluns per primera vegada a un d’eixos fòrums a on els líders polítics presenten en societat el seu projecte, davant de la classe política, els empresaris i els representants de la societat civil. Serà una conferència en el Fòrum Europa Tribuna Mediterrània.
I per a la seua posada de llarg ha triat una presentadora poc habitual. Ni Carlos Mazón, ni María José Catalá, ni Susana Camarero, ni un membre de la direcció nacional. La persona que glossarà la seua figura serà la seua sòcia en la Diputació i diputada d’Ens Uneix, Natàlia Enguix, amb un perfil nítidament d’esquerra.
El moviment llança un missatge poc habitual en este moment polític, més cap a fora que cap a dins: el d’un dirigent poc preocupat a presumir de padrins, i més interessat a exhibir capacitat per a teixir complicitats polítiques i personals.
“Enguix està en les antípodes ideològiques, però, en una etapa complicada de polarització, hem demostrat que podem crear un model d’èxit de cogovernança entre diferents”, apunten des del seu entorn. D’això parlarà presumiblement dilluns: de gestió en la Diputació, d’assumptes nuclears en el seu projecte com la llengua i d’un moment polític que impossibilita el pacte.
Un pacte amb bona salut
Passat ja l’equador del mandat, el pacte de govern PP-Ens Uneix gaudix d’una inesperada bona salut. Els dos partits surfegen les contradiccions ideològiques que van sorgint en el dia a dia. El PP, que ha de menjar-se algun marró ideològic de tant en tant (al mateix temps que ha de cuidar també la relació amb Vox), manté sota control una institució que, en mans de l’esquerra, es podria haver convertit en contrapoder del Consell.
Per la seua banda, els de Jorge Rodríguez, enfrontats ja acarnissadament amb els seus antics companys del PSPV, espremen el seu vot decisiu amb grans inversions de la Diputació i el Consell per a Ontinyent i la seua comarca, assumint el desgast d’eixir en la foto amb Mazón i, col·lateralment, amb Vox, que dona suport a les decisions de l’equip de govern.
Mentrestant, Mompó continua amb el seu procés de construcció. Ha eixit políticament il·lés de la dana (malgrat les seues contradiccions en alguns aspectes) i està trobant el relat d’un polític capaç d’arribar a acords amb diferents i que es mou còmode en terrenys en l’extraradi del PP: com la defensa a ultrança de l’ús públic del valencià o, fins i tot, la memòria històrica, com ha fet esta setmana a l’inaugurar un congrés que promovia Ens Uneix.
Activant les bases
Amb la vida orgànica del PP en stand-by (tot el calendari de congressos està paralitzat) per l’horitzó incert de Carlos Mazón, Mompó ha començat a aparéixer com a candidat de futur. Sobretot per l’escassa voluntat de qui semblaria el relleu natural, l’alcaldessa de València, María José Catalá.
El dirigent provincial del PP de València ja va organitzar un acte massiu amb militants a Buñol per a l’inici de curs. En els últims dies, a més, està fent una ronda de visites a les comarques i recorrent agrupacions de l’Horta Sud, la Ribera Alta i Baixa, la Foia de Bunyol, Chiva, la Vall d’Albaida, la Costera o la Serrania. La idea, apunten des del seu entorn, és conéixer el sentiment de les bases, traslladar tranquil·litat i mantindre la militància activada i unida davant de qualsevol escenari electoral que puga ocórrer a Espanya o a la C. Valenciana.
