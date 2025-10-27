VIVENDA
La burocràcia del Consell bloqueja l’entrega de mil pisos acabats
Els afectats a València han d’esperar mesos, ja que Energia no valida a temps la connexió elèctrica. La Conselleria assegura que prepara un pla de xoc
La burocràcia de la Generalitat Valenciana està paralitzant l’entrega de més d’un miler de pisos acabats a València, segons denuncien els promotors. Els compradors han d’esperar mesos per a rebre les claus a pesar que les vivendes estan per a entrar a viure. El problema és que als immobles els falta un permís per a la connexió elèctrica que tramita la Conselleria d’Innovació, Indústria, Comerç i Turisme, la gestió del qual té un retard mitjà de 18 mesos. La Direcció General d’Energia assegura que “és conscient del problema” i prepara un pla de xoc.
La Generalitat va informar el representant d’un grup de compradors preocupats pel retard en l’entrega de la seua vivenda nova que tenen casos pendents de resoldre des de l’any 2022, que els resolen per orde d’entrada i que el permís de connexió per a la seua promoció de vivendes (situada en el districte de Patraix de València) tardaria perquè la petició va entrar a finals de 2024.
Els promotors, que estan molt preocupats pel cost financer que els suposa tindre els pisos acabats sense poder entregar-los, afirmen que, en altres comunitats autònomes, esta classe de tràmits es resol “en un mes i mig”.
Una dotzena de promocions
El bloqueig, segons les mateixes fonts, afecta una dotzena de promocions de vivenda. “Són un miler de pisos que podien entregar-se i que estan bloquejats”, lamenten. El problema afecta, sobretot, València. “A Alacant i Castelló, la tramitació funciona millor”, afigen.
Els expedients bloquejats són d’edificis que necessiten tindre un centre de transformació, pel seu volum de vivendes. “Estes instal·lacions ja han sigut supervisades per un enginyer i per Iberdrola. La companyia elèctrica és la primera interessada en el fet que la instal·lació estiga bé i que la connexió siga ràpida. La Conselleria només ha de comprovar que tot és correcte, però manté els casos bloquejats”, insistixen els promotors.
Fonts d’Iberdrola van informar: “Som conscients que hi ha cert retard en la tramitació de projectes en la Conselleria, cosa que no depén de les empreses elèctriques. L’Administració té en marxa una proposta de simplificació administrativa per a desbloquejar el tema”.
“Saturats de treball”
Els compradors afectats tenen assumit que la situació pot anar per a llarg. “Fins i tot si políticament s’involucraren ja, tot això va lent, entre que es preparen els textos, s’aproven i passen a publicació”, arreplega un missatge intern d’un grup d’afectats remés per un representant que va acudir a Conselleria a demanar explicacions.
“Vos demane, per favor, que ja no escrigueu a esta gent (els funcionaris que tramiten els procediments), perquè l’única cosa que farem és dilatar el procediment. M’han demanat disculpes infinites vegades, però ells arriben fins a on arriben i estan saturats de treball. Jo ho he observat en les seues taules, tenen el telèfon sense parar de sonar i infinitat de correus electrònics que els entren demanant informació”, arreplega el missatge.
A pesar que, en el cas de les promocions de vivendes, hi ha centenars d’afectats, els funcionaris al·leguen que no poden donar prioritat a esta mena d’expedients. Fonts de la Generalitat confirmen que “els funcionaris no poden saltar-se l’orde, perquè, si no, estarien prevaricant”.
Des de la Conselleria admeten el tap en la tramitació dels expedients i l’atribuïxen a un problema de personal (calen més funcionaris), legislatiu i de procediment. “La Direcció General d’Energia ja té traçat un pla de xoc”, reitera la Generalitat.
Propostes dels promotors
Fonts de l’Associació d’Empreses Promotores de València (Aprova) lamenten que hi ha molta rotació de funcionaris. “El director general d’Energia, Manuel Argüelles, està implicat a resoldre el problema. Fa tot el que pot, però està desbordat”, asseguren. Els promotors proposen que els procediments s’agilitzen mitjançant una declaració responsable firmada per l’enginyer que avala la instal·lació. “Una alternativa és que els col·legis professionals certifiquen que tot és correcte”, subratllen.
Incertesa pel retard
José Miguel Moreno i Lara Velardo, pares de dos fills de 2 i 4 anys, estan atrapats pel tap burocràtic de la Generalitat. Van comprar una vivenda d’obra nova en el districte de Patraix que els havien d’entregar a finals d’enguany i que ja està acabada i estan molt preocupats pel retard. “Ara ens canvien les condicions de la hipoteca perquè no tenim data d’entrega”, lamenten. La família viu en casa de la mare de Lara després d’inundar-se la seua vivenda de lloguer en la dana (vivien en un baix a Paiporta). Des de fa un any, tenen repartides les seues pertinences en tres vivendes de familiars.
