El camp perd 214.000 tones de capacitat productiva en la zona dana
Entre els cultius més castigats hi ha els cítrics, el caqui , la vinya i l’olivar, segons la Unió Llauradora
El camp valencià ha perdut capacitat productiva a conseqüència de la dana de la qual este dimecres es complirà el primer aniversari. La riuada va provocar danys enormes en el sector agrari, que s’ha convertit en una de les activitats a les quals més els està costant recuperar-se. Segons la patronal CEV, el 50 % no ha tornat encara a la situació prèvia. I tardarà a fer-ho, perquè molts camps van quedar destruïts, i replantar els arbres i que puguen produir es demorarà almenys cinc anys. La Unió Llauradora ha quantificat en més de 214.000 tones la pèrdua de capacitat productiva per la dana en els cultius valencians.
L’organització agrària calcula que les pèrdues superen els 103 milions d’euros. És la quantitat que deixaran d’ingressar els productors de cultius valencians com els cítrics, el caqui, la vinya, l’olivar, la fruita seca, els fruiters, les hortalisses, els vivers de flor i les plantes ornamentals.
Indignació
A causa de la magnitud d’estos danys, l’entitat dirigida per Carles Peris considera “indignant” que el Consell suprimira, fa quinze dies, “una partida de 26,7 milions per a recuperar la capacitat productiva en les explotacions” valencianes afectades per la riuada, segons un comunicat de l’organització agrària que s’ha fet públic hui.
La nota explicita que, mitjançant resolució del 14 d’octubre, el DOGV del 17 d’octubre publicava l’eliminació, per part del Consell, de la citada línia pressupostària de 26,7 milions, i que estava aprovada en els pressupostos per a 2025 de la Generalitat. La partida “es redirigix ara a altres finalitats, incomplint així el mandat de les Corts i sense consultar tampoc a les organitzacions professionals agràries que van participar en la primera fase d’elaboració de la normativa de les ajudes”.
Pressupost
La Unió reclama que, en el pressupost de 2026, s’incremente la dotació fins als 35 milions d’euros “per a garantir la cobertura de totes les necessitats derivades de la catàstrofe i evitar que el sector agrari torne a ser víctima recurrent d’estes decisions pressupostàries injustes. A més, exigix que la tramitació de la normativa comence de manera immediata, amb la publicació de l’orde de bases i la convocatòria de les ajudes a principis de 2026”.
L’organització agrària considera que, un any després de la dana, “la recuperació és molt desigual. Hi ha explotacions agrícoles que han pogut refer-se parcialment gràcies a les ajudes, les actuacions de Tragsa, l’esforç dels agricultors i la solidaritat del sector, però, en moltes zones, les infraestructures agràries —com, per exemple, camins, séquies o sistemes de reg— seguixen sense estar plenament operatives. A més, les ajudes públiques arriben amb bastant lentitud”.
Ajudes
Les ajudes directes de les administracions que van arribar al principi i les indemnitzacions d’Agroseguro “van ser un suport necessari per a iniciar la recuperació, però clarament insuficients per a compensar la magnitud dels danys, perquè cal tindre en compte que la majoria d’estes han sigut establides amb el règim de minimis i, per tant, l’ajuda màxima a la qual ha pogut accedir un agricultor o ramader afectat és de 25.000 euros, totalment insuficient per a recuperar les seues explotacions amb garanties suficients per a recuperar la capacitat productiva”.
