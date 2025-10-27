Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El litoral de la Marina Alta torna a “tremolar”

El sisme s’ha registrat entre la costa de Moraira i el Poble Nou de Benitatxell

Epicentre del sisme

Epicentre del sisme / Rafa Jover

Rafa Jover

Moraira

El litoral de la comarca de la Marina Alta ha registrat, en el matí de hui dilluns, 27 d’octubre, un sisme de 2,0 graus de magnitud en l’escala Richter, segons ha informat l’Institut Geogràfic Nacional.

El moviment sísmic s’ha localitzat, a les 8:23 hores, entre la costa de Moraira i la urbanització de la Cima del Sol, en el sud-est del nucli urbà del Poble Nou de Benitatxell i a una profunditat de 40 quilòmetres.

Dos sismes en un dia

Este és el tercer sisme que es registra en el litoral alacantí, ja que ahir, diumenge, se’n van registrar dos més, a les 17:24 hores, enfront del litoral de Benidorm, de 2,2 graus de magnitud, i a les 18:02 hores, enfront de la ciutat d’Alacant, de 2,4 graus.

