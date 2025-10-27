Defunció
Mor Ochotorena, mític porter del València CF
L’exfutbolista i històric entrenador de porters establit a l’Eliana ha mort als 64 anys i el club de Mestalla ha destacat l’“empremta inesborrable” que ha deixat com a “formador de porters”
Va guanyar la Champions League amb el Liverpool de Rafa Benítez
José Manuel Ochotorena, exfutbolista i històric entrenador de porters del València CF i la selecció espanyola, ha mort este dilluns als 64 anys després de no superar una malaltia.
L’històric entrenador de porters establit a l’Eliana va jugar com a porter en els anys huitanta i noranta i va guanyar tres títols de Lliga, una Copa i dos Copes de la UEFA amb el Reial Madrid i també va rebre el trofeu Zamora amb el València CF en 1989, club amb el qual va debutar el juliol del 1988 en un partit contra el Gandia. En 1992 va perdre la titularitat en favor de Sempere i se’n va anar al Tenerife i, després de dos anys, també va recalar en el Logronyés. Després de passar pel Racing, va tornar al conjunt de La Rioja, en el qual es va retirar l’estiu de 1998 als 36 anys.
El Mundial del 2010
Després de penjar els guants, es va convertir en entrenador de porters del Liverpool FC, entre 2004 i 2007, i del València CF, càrrec que va abandonar per baixa per salut quan va entrar l’actual entrenador, Carlos Corberán.
Ochotorena també va ser l’entrenador de porters de la selecció de futbol masculina d’Espanya durant els seus èxits en l’Eurocopa de 2008 i 2012 i en la Copa Mundial de la FIFA a Sud-àfrica 2010.
El València CF ha lamentat “profundament” la mort de qui ha dit que és “llegenda del club”, amb qui va guanyar el trofeu Zamora i “referent del futbol espanyol”. El club ha destacat l’“empremta inesborrable” que ha deixat com a “formador de porters”. L’Associació Espanyola de Futbolistes Internacionals de la Selecció Espanyola també ha recordat que va ser internacional absolut en una ocasió, en 1989, amb el dorsal 526.
La Champions del Liverpool
Nascut a Sant Sebastià, després de la seua retirada com a futbolista, va tornar al València CF en 2001 com a preparador de porters, un rol que va exercir fins a l’arribada de Corberán, amb un parèntesi entre 2004 i 2007 en el Liverpool de Rafa Benítez, equip amb el qual va conquistar la Champions League.
El club de Mestalla destaca que Ochotorena ha passat a la història com una figura clau i insubstituïble en la consecució dels títols del València CF en les últimes dos dècades.
Suscríbete para seguir leyendo
- Premi Reina Sofia de Composició: “Si no fora per la banda del meu poble, no estaria ací”
- La Gossa Sorda canvia Pego per Picassent
- Una telonera d’esquerres per a presentar el projecte polític de Vicent Mompó
- Els organitzadors de les marxes contra Mazón demanen el suport del carrer: “La reivindicació també és memòria”
- S’obri el termini per a demanar les ajudes de 500 i 600 € a alumnes afectats per la dana
- Les PAU de 2026 se celebraran els dies 2, 3 i 4 de juny
- Argüeso, exsecretari autonòmic, es revolta contra la Generalitat i el director general de Medi Natural per “no tindre diligència” el dia de la dana
- La jutgessa demana a la Diputació de València una còpia de les telefonades de quatre usuaris de teleassistència que van morir en la dana