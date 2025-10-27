La passió pel bolet continua viva a Sagunt després de 27 anys
Les jornades micològiques del Centre d’Estudis tornaran a incloure la III Ruta de la Tapa, entre altres activitats
El Grup d’Estudis Mediambientals Salvador Vilalta, del Centre d’Estudis Camp de Morvedre, i l’associació Amics dels Bolets han inaugurat la 27a edició de les seues jornades micològiques. Una edició que ha confirmat les grans expectatives generades, atesa la previsió d’una bona recol·lecció de bolets a conseqüència de la temporada de pluges.
Això es podrà comprovar este dilluns en la inauguració d’una interessant exposició, fruit de la recol·lecció realitzada este dissabte a través d’una eixida a la muntanya com a primera activitat. Una mostra de diferents classes de bolets en la Casa de Cultura Capellà Pallarés de Sagunt, que obrirà les portes a les 19 hores, després d’un taller de classificació, i que romandrà oberta fins al 29 d’octubre.
Per al dimarts 28 d’octubre, el Grup d’Estudis ha preparat una conferència sobre “Fongs i el canvi climàtic”, a càrrec d’Ignacio Tarazona Martínez, membre de la Societat Micològica Valenciana (Somival).
El taller de cuina és un altre dels imprescindibles del cartell. Este tindrà lloc el dimecres 29 i el divendres 31, amb el tradicional sopar boletaire, en el restaurant l’Efou, a on s’entregaran els ja consolidats Premis Amanita Phalloide i l’Amanita Caesarea.
Ruta de la tapa
El programa es completa amb la III Ruta de la Tapa de Bolets, tots els dijous, des del 30 d’octubre fins al 13 de novembre. Una activitat en la qual participa bona part de la restauració de la ciutat de Sagunt, que oferix en els seus locals interessants tapes elaborades amb bolets.
La participació en esta ruta amb cinc segells (cinc establiments) dona opció a un sopar valorat en 60 euros en un dels espais gastronòmics col·laboradors. Esta ruta compta amb un trenet que circularà per la ciutat cada dijous per a facilitar l’accés als locals a totes aquelles persones que vulguen degustar estes tapes.
